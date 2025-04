(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 25 aprile. Montaruli (FdI): nuovamente a Torino aggressioni a manifestanti e FF.OO. Aveva ragione governo su appello alla sobrietà

“Aggressioni ad altri manifestanti che si aggiungono alle ennesime aggressioni alle Forze dell’ordine: è vergognoso che quanto avviene costantemente a Torino si ripeta persino in occasione del 25 aprile a causa di soliti fascinosi intolleranti e violenti. Ancora più grave è che tutto questo avvenga nei giorni di lutto nazionale. Quando la sinistra ha sollevato la polemica forse dimenticava che già negli scorsi anni, e sempre a Torino, abbiamo assistito a violenze inaccettabili come quella di ieri. I fatti dimostrano che il richiamo alla sobrietà è stato necessario e doveroso. Quanto avvenuto rappresenta un oltraggio agli uomini in divisa, alla democrazia e al lutto verso il Pontefice. Peggio di così la sinistra non poteva fare: litiga al suo interno, arriva alle mani aggredendo altre fazioni, fa violenza verso le Forze dell’ordine, oltraggia una ricorrenza come il 25 aprile, viola il lutto nazionale e si smentisce sulle polemiche da lei stessa create contro il Governo. Ancora una volta anche le opposizioni dimostrano di essere in torto”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

