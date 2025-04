(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 LONGI (FDI): PDL SU TELEMARKETING PER TUTELARE CONSUMATORI E LAVORATORI DEL SETTORE

“Non posso che esprimere profonda soddisfazione per l’interesse destato in tutte le forze politiche alla mia proposta di legge contro il telemarketing illegale, testimoniato anche dai numerosi emendamenti presentati. Si tratta di un tema di grande rilevanza, estremamente attuale, che per troppo tempo è rimasto ai margini dell’agenda politica, anche a causa delle difficoltà strutturali e delle numerose crisi che hanno colpito il settore dei call center negli ultimi anni.

La proposta di legge si pone un duplice obiettivo: da un lato, tutelare con maggiore efficacia i diritti e la privacy dei cittadini, troppo spesso vittime di pratiche scorrette e invasive; dall’altro, contribuire a regolare e qualificare un comparto lavorativo strategico e in continua evoluzione. In particolare, il testo introduce strumenti innovativi per contrastare fenomeni gravi come lo spoofing.

Ma la portata della proposta non si esaurisce nella dimensione della tutela dei consumatori. Essa intende valorizzare e proteggere anche il lavoro di migliaia di operatori del settore. Oggi il comparto del contact center in Italia conta oltre 55.000 addetti, più di 1.400 aziende attive e un fatturato che supera i 3 miliardi di euro: numeri che testimoniano quanto questo ambito sia non solo economicamente rilevante, ma anche in continua espansione.

In quest’ottica, sono fondamentali alcune misure previste nel testo, quali: l’obbligatorietà della presenza di un risponditore umano, la garanzia di una risposta tempestiva, l’introduzione di percorsi di formazione obbligatoria per il personale, l’adeguamento del Codice del Consumo e il rispetto dei principi contenuti nei codici di condotta di settore. Confido che il confronto parlamentare, già avviato in maniera costruttiva, possa proseguire nel segno della responsabilità e dell’interesse collettivo. Questa legge rappresenta un passo importante verso una regolamentazione più giusta, più moderna e più rispettosa dei diritti di tutti: cittadini, lavoratori e imprese”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Eliana Longi, prima firmataria della pdl su telemarketing.

