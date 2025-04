In… canto sul Garda: c’è il bando

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 15° In… Canto Sul Garda

Festival e Concorso Corale Internazionale

17-21 ottobre 2025

Riva del Garda & Arco | Italia

Bando

Opportunità e attività di partecipazione

Partecipazione al festival

Partecipazione non competitiva

Competizione *

Possono concorrere cori nelle seguenti categorie:

B – senza requisiti

(B1 – Cori misti; B2 – Cori maschili; B3 – Cori femminili; B4 – Cori senior)

Organizzatore

G – Bambini e cori giovanili

(G1 – Cori di bambini; G2 – Cori giovanili a voci

uguali; G3 – Cori giovanili a voci miste)

con il patrocinio di

Comune Riva del Garda

in collaborazione con

Provincia Autonoma di Trento

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Federazione Cori del Trentino

ANDCI – Associazione Nazionale

Direttori di Coro Italiani

Direttori artistici

Gábor Hollerung | Ungheria

Enrico Miaroma | Italia

Direttore del progetto

Piroska Horváth | Ungheria – Germania

in collaborazione con

I cori che scelgono di partecipare all‘evento senza gareggiare possono prendere parte alle seguenti attività:

EP – Evaluation Performance

IC – Individual Coaching

FC – meeting in music Friendship Concerts

S – Musica Sacra

F – Folklore

M – Moderno

* meeting in music concerto di amicizia è incluso.

Programma degli eventi

Venerdì

17 ottobre

Sabato

18 ottobre

Domenica

19 ottobre

Lunedi

20 ottobre

Arrivo

Prove sul palco e

prove di concorso

Sfilata del coro

Riunione della giuria

con i direttori

Ricevimento per

direttori e giuria

20:30

Concerto di apertura

Prove sul palco e prove di concorso

20:30

Cerimonia di premiazion

Martedì

21 ottobre

Partenza o prolungamento del soggiorno

meeting in music Concerti di amicizia

Evaluation Perfomances & Individual Coaching

Escursioni e visite turistiche

(a seconda del programma individuale del coro)

Partecipazione al Festival – Le Attività

EP – F

EP – F

competizione – Le categorie

Consigli sulla tua categoria e scelta del programma

Evaluation Performance | per cori di festival (non in competizione)

Programma

Numero di cantori

Durata

Accompagnamento

• tre (3) brani a scelta del coro

• esibirsi davanti a una giuria internazionale qualificata che fornirà un

rapido

• feedback artistico e pedagogico

• vengono rilasciati attestati di partecipazione e di valutazione.

illimitato

massimo 15 minuti

Consentito

Scelta della categoria

Tutti i cori possono partecipare solo a una delle categorie A, B o G. I cori possono inoltre scegliere di partecipare alle categorie

F, S e M indipendentemente dalla loro partecipazione alle categorie A, B o G. Le sezioni femminili di un coro che gareggiano

nella categoria A possono competere anche nelle categorie A3 o A4 (a seconda del numero di cantori), mentre le voci maschili

possono partecipare alle categorie A2 e A4.

Le sezioni femminile e maschile dei cori misti che gareggiano in B possono iscriversi anche alla categoria B2 rispettivamente

B3. I singoli membri del coro possono partecipare a formazioni minori formate dal loro coro principale ma NON possono cantare in più di un coro.

Quando scegli la categoria, tieni d‘occhio la precedente esperienza, i risultati e le capacità del tuo coro nelle esibizioni in patria

e all‘estero.

EP – C

Evaluation Performance | per cori di competizione

Programma

• presentare il programma del concorso prima del concorso

• esibirsi davanti a una giuria internazionale qualificata che fornirà un

rapido feedback artistico e pedagogico positivo

• la valutazione non influenzerà i risultati della competizione

Numero di cantori

secondo le regole di categoria

Durata

secondo le regole di categoria

Accompagnamento

secondo le regole di categoria

EP – C

Individual Coaching | per tutti i cori

Programma

I cori hanno l‘opportunità di provare con un esperto di coro riconosciuto

a livello internazionale al fine di ottenere nuove idee e impulsi artistici.

Per una prova efficace, un brano deve essere preparato.

Numero di cantori

illimitato

Tempo di studio

ca. 45 minuti

meeting in music Concerti di amicizia | per tutti i cori

Programma

Si esibiscono in concerti insieme ad altri cori internazionali a Riva e dintorni. I concerti di amicizia danno ai cori l’opportunità di conoscersi l’un

l’altro e di offrire intrattenimento e tempo in un’atmosfera amichevole.

Ti consigliamo di selezionare il tuo Programma con questo spirito. I cori

possono scegliere di partecipare al solo concerti di amicizia.

Numero di cantori

illimitato

Durata

massimo 20 minuti

Accompagnamento

ammessi (piano o e-piano possono essere forniti su richiesta)

Le categorie A sono consigliate per cori con:

• più esperienza nella scena corale internazionale

• un grado più elevato di formazione vocale e musicale

• cori di scuole di musica e conservatori

Le categorie B sono consigliate per cori con:

• meno esperienza

• una prassi di prova meno frequente o possibilità di prove più limitate

• cori di recente fondazione indipendentemente dal numero di cantori

categorie G- Bambini e cori giovanili

I partecipanti delle categorie G possono iscriversi anche alle categorie S, F e M. Queste categorie hanno un limite di età. Un numero limitato di cantori può divergere da quanto dato, fino a una certa età. Se hai domande, consulta sempre gli organizzatori.

categorie M – Moderni

Tutti i generi di musica corale moderna sono i benvenuti. I cori hanno la possibilità di eseguire programmi di musica corale

jazz, pop, gospel, spirituale o moderna. Tuttavia, la musica corale classica contemporanea dovrebbe essere presente nelle

categorie A, B e G.

categorie B4- Cori Senior

Tutti i cantanti giovani di cuore sono invitati a presentare le loro abilità tra persone che la pensano allo stesso modo. Se non

sei sicuro di scegliere, mettiti in contatto con noi e guarda la descrizione della categoria a pagina 6.

UMBRELLA Categorie A4, S, F, M, B4

Tutti i cori partecipanti di diversi generi in ciascuna di queste categorie cantano insieme nella particolare, cosiddetta “Categoria Umbrella”. In queste categorie la giuria ha facoltà di premiare i cori per genere (Femminile, Misto, ecc.) O per tipologia di

programma (jazz, pop, gospel) con un premio pari al vincitore della categoria (es. Miglior Coro Femminile in Musica Sacra o

Miglior Coro Jazz nella categoria Moderno). I cori con questo premio e un risultato di 23,00 o più di 23, 00 punti (ad esempio il

miglior coro maschile nella categoria S, o la migliore esibizione jazz nella categoria M e così via) possono cantare con i vincitori

di categoria per il Gran Premio.

Scelta del programma

Nella scelta dei brani si consiglia di considerare attentamente l‘intera struttura del programma. Cercate di impostare un ordine

ben bilanciato dei brani considerando la drammaturgia e i diversi personaggi musicali. Nella scelta del programma, prendi in

considerazione la conoscenza del tuo coro, le capacità dei cantori e il gruppo di età. Se si adatta alla scelta del tuo programma,

sarebbe consigliabile incorporare le tue tradizioni corali nazionali.

Gli organizzatori sono felici di aiutarti nella scelta della categoria e dei programmi. Non esitare a contattarci!

Categorie A – con requisiti

Categorie G | Cori di bambini e giovani

A1 – Cori Misti

A2 – Cori maschili

A3 – Cori femminili

G1 – Cori di bambini

G2 – Cori giovanili di voci uguali

(S(S)A(A)) or (T(T)B(B))

G3 – Cori giovanili di voci miste

Quattro (4) brani che rispettano i seguenti criteri:

1. un brano di un compositore nato prima del 1873

Programma

2. un brano di un compositore in vita al momento della registrazione

3. un brano a scelta libera

4. un brano a scelta libera

Età dei cantori

G1: massimo 16 anni| G2 & G3: massimo 19 anni

Numero di cantori

minimo 4

Durata

massimo 15 minuti

È possibile eseguire un massimo di due (2) brani con accompagnamento strumentaAccompagnamento

Programma

Età dei cantori

Numero di cantori

Durata

Accompagnamento

(T(T)B(B))

(S(S)A(A))

Quattro (4) brani devono essere eseguiti rispettando questi criteri:

1. Un‘opera liberamente scelta di un compositore italiano

2. Un brano di un compositore nato tra il 1809 e il 1873

3. Un brano di un compositore in vita al momento della registrazione

4. Un brano a scelta libera

minimo 16 anni

minimo 17

massimo 20 minuti

È possibile eseguire un massimo di due (2) brani con accompagnamento strumentale.

A4 – Cori da camera

Categorie S | Musica Sacra

Programma

Quattro (4) brani devono essere eseguiti rispettando questi criteri::

1. Un‘opera liberamente scelta di un compositore italiano

2. Un brano di un compositore nato prima del 1715

3. Un brano di un compositore in vita al momento della registrazione

4. Un brano a scelta libera

Età dei cantori

Numero di cantori

minimo 16 anni

minimo 3 (voci pari), 4 (voci miste)

Durata

Accompagnamento

Programma

Quattro (4) brani di musica sacra che rispettano i seguenti criteri:

1. un brano di un compositore nato prima del 1566

2. un brano di un compositore nato tra il 1567 e il 1715

3. un brano di un compositore in vita al momento della domanda

4. un brano a scelta libera

Età dei cantori

illimitato

massimo 20 minuti

Numero di cantori

minimo 3 (di voci uguali), minimo 4 (di voci miste)

tutti i pezzi a cappella

Tempo

massimo 20 minuti

Accompagnamento

È possibile eseguire un massimo di due (2) brani con accompagnamento strumentale.

Categorie B – senza requisiti

B1 – Cori Misti

B2 – Cori maschili

B3 -Cori femminili

Programma

Tre (3) brani a scelta del coro di diversi periodi musicali, con carattere diverso.

Età dei cantori

Numero di cantori

Durata

Accompagnamento

B4 – Cori Senior

minimo 16 anni

minimo 3 (B1), minimo 4 (B2, B3)

massimo 15 minuti

Tutti i brani possono essere eseguiti con accompagnamento strumentale.

Programma

Deve essere eseguito un programma di 10-15 minuti.

Età dei cantori

Numero di cantori

Durata

Accompagnamento

minimo 60 anni

minimo 4

massimo 15 minuti

Tutti i brani possono essere eseguiti con accompagnamento strumentale.

Categorie A4 & B4:

Tutti i cori competono in una categoria indipendentemente dal loro genere. Tuttavia, la giuria ha il diritto di assegnare un premio in base al genere del coro (ad es. Miglior coro femminile da camera, miglior coro maschile senior).

Nel caso in cui questi cori ottengano un risultato superiore a 23 punti, possono essere nominati per partecipare al

Concorso Gran Premio

Categorie F | Folclore

(T(T)B(B))

(S(S)A(A))

Età dei cantori

Numero di cantori

Durata

Agli ensemble viene chiesto di eseguire un programma del folclore del loro paese

d‘origine, che può includere arrangiamenti di canti popolari senza coreografia, o una

scena folk, un costume tradizionale o una scena con coreografia della vita quotidiana

dei partecipanti. La coreografia dovrebbe riflettere i costumi tradizionali. L‘enfasi

principale dovrebbe essere sulla parte vocale. I cantanti possono indossare costumi

tradizionali.

Avviso: Nel caso in cui le partiture non siano disponibili, è richiesta una breve descrizione per la giuria scritta in inglese.

keine Vorgaben

minimo 3 (di voci uguali), minimo 4 (di voci miste)

massimo 15 minuti

Accompagnamento,

Amplificazione

È consentito l‘accompagnamento strumentale. L‘amplificazione delle voci non è

consentita.

Programma

Categorie S, F & M (vedere la pagina successiva):

Tutti i cori competono in una categoria indipendentemente dal loro genere. Tuttavia, la giuria ha il diritto di assegnare un premio in base al genere del coro (ad es. Migliore interpretazione di un coro femminile in Musica Sacra,

miglior coro pop maschile). Nel caso in cui questi cori ottengano un risultato superiore a 23 punti, possono essere

nominati per partecipare al Concorso Gran Premio.

competizione – Sistema di valutazione, diplomi e Gran premio

Categoria M | Moderno

Deve essere eseguito un programma liberamente scelto di musica popolare / moderna / jazz / gospel / spirituale. L‘improvvisazione dei cantori è auspicabile ma non

obbligatoria. Gli assoli strumentali devono essere mantenuti entro i limiti in quanto

viene valutata solo l‘esecuzione del coro. I pezzi classici contemporanei sono i benvenuti nelle categorie A, B e G.

senza restrizioni

minimo 4

massimo 15 minuti

Programma

Età dei cantori

Numero di cantori

Durata

Accompagnamento, amplificazione

e riproduzione

È consentito l‘accompagnamento strumentale, inclusi strumenti elettronici. Amplificazione acustica del coro o degli strumenti è possibile. La riproduzione non è consentita. Attrezzature adatte alle rispettive sedi saranno messe a disposizione in loco.

L‘adeguata realizzazione di requisiti tecnicamente complessi (ad esempio l‘utilizzo di

auricolari o microfoni separati per ogni cantante e così via) non possono essere garantiti. Nel in questo caso ti verrà gentilmente chiesto di portare la tua attrezzatura.

In ogni caso: per favore, collega il tuo pilota tecnico!

Evaluation System

Il sistema di valutazione InChoral è stato presentato al Concorso Corale Internazionale di Budapest 2015. Preserva tutti i vantaggi del noto concetto di valutazione che ho elaborato introducendo nuovi criteri per fornire

un‘assistenza più efficiente all‘apprendimento dei cori con un sistema di valutazione più dettagliato e perspicuo. Oltre ad altri aspetti, la giuria fornirà ai cori un feedback sulla drammaturgia del programma, la selezione,

la difficoltà ecc. Nella valutazione di un coro, tenendo conto di tutti i criteri, miriamo a trovare una proporzione più desiderabile di vari elementi per fornire un realistico feedback sull‘esecuzione dei cori.

Questa nuova generazione di concorsi corali sono uniti sotto gli auspici di InChoral – International Choral

Festival Network – e si concentrano sullo scambio culturale, la conoscenza reciproca e un‘esperienza musicale

condivisa, oltre al meritato successo dei cori.

Il vostro Gábor Hollerung

GP | Gran Premio del Concorso

Programma

Partecipanti

I vincitori di categoria con un risultato superiore a 23 punti ei cori con premi speciali superiori a 23 punti hanno diritto a partecipare al Concorso del Gran Premio.

Diplomí

secondo le regole di categoria

secondo le regole di categoria

massimo 8 minuti

Età dei cantori

Numero di cantori

Durata

Accompagnamento e amplificazione

Entrambi i brani devono essere eseguiti a cappella.

Categorie

Età dei cantori

Numero di cantori

A1-A3

min. 16

min. 17

B1 – B3

min. 16

min. 60

mas. durata / min.

mas. numero di

brani con accompagnamento

Livello

Bronzo

1 – 1.49

1.5 – 2.49

2.5 – 3.49

3.5 – 4.49

4.5 – 5.49

5.5 – 6.49

6.5 – 7.49

7.5 – 8.49

8.5 – 9.49

9.5 – 10.49

Argento

10.5 – 11.49

11.5 – 12.49

12.5 – 13.49

13.5 – 14.49

14.5 – 15.49

15.5 – 16.49

16.5 – 17.49

17.5 – 18.49

18.5 – 19.49

19.5 – 20.49

20.5 – 21.49

21.5 – 22.49

22.5 – 23.49

23.5 – 24.49

24.5 – 25.49

25.5 – 26.49

26.5 – 27.49

27.5 – 28.49

28.5 – 29.49

29.5 – 30

senza restrizioni

min. 3/4

In base al punteggio, verranno assegnati i diplomi di bronzo, argento e oro. Nel caso in cui un coro non consegua un diploma,

il coro riceverà un attestato di partecipazione. Il coro con un diploma d‘oro e il punteggio più alto in ogni categoria diventa il

vincitore della categoria.

min. 3/ 4

mas. 16

Playback

Numero di brani

amplificazione

Diplomí

Due (2) brani a cappella scelti liberamente che devono differire da quelli già eseguiti nel programma del concorso; gli spartiti di questi due brani devono essere

approvati dal direttore artistico. Per favore, scegli brani che riflettano al meglio

le capacità e le conoscenze dei cori e abbiano un valore di intrattenimento per il

pubblico e la giuria.

illimitato

tutti

non autorizzato

non autorizzato

illimitato

tutti

permesso

instr. playback

Gran Premio

Vincitori di categoria e cori entrambi con un risultato superiore a 23 punti possono essere nominati dalla giuria per il Concorso

Gran Premio.

„Umbrella“ categorie S, F e M, nonché A4 e B4:

La giuria può nominare più cori a seconda del genere (femminile, maschile, misto, coro di bambini, ecc.). Con un risultato di

23, 00 o più punti potranno essere premiati con un premio pari al vincitore di categoria e avere la possibilità di cantare per il

Gran Premio.

Al vincitore del concorso verrà assegnato il

Gran Premio dotato di 2.000 euro (duemila euro).*

* dipendente delle sponsorizzazioni

Premi speciali:

La giuria può assegnare premi speciali per performance eccezionali e presentazioni uniche. I cori con la più lunga tradizione o

canto corale possono ottenere un diploma d‘onore..

Partecipazione competitiva – Regole

La tua partecipazione | Termini & Condizioni

Regole della competizione

I. Regole generali

a. Tutti i cori non professionisti sono invitati a prendere parte a questo evento. Ad eccezione dei direttori, tutti

membri del coro devono essere dilettanti.

b. L‘ordine delle esibizioni all‘interno di una categoria è programmato in modo casuale, ad eccezione di esigenze organizzative dovute a molteplici presenze.

c. CONCERTI E SPETTACOLI ORGANIZZATI SINGOLARMENTE: I cori sono pregati di informare gli organizzatori

per questo tipo di arrangiamenti il prima possibile, se intendono fare altri spettacoli o concerti.

La tua partecipazione

Scadenza per la registrazione

25. giugno 2025

Early Bird

15. marzo 2025

Il tuo vantaggio “Early Bird”:

• • 150 Euro di sconto sulla quota di iscrizione (vedi pagina successiva)

• • 1 Attività del festival (valutazione delle prestazioni o coaching individuale gratuito)

• • Se il tuo gruppo è composto da più di 35 persone, Meeting Music ti darà un pacchetto evento gratis!

II. Particpazione multipla

a. I membri del coro singolo possono partecipare a formazioni minori formate dal loro coro principale ma NON

possono cantare in più di un coro.

b. Tutti i cori possono partecipare solo in A, B o G. Le categorie S, F e M sono a libera scelta

c. Le sezioni femminili di un coro che gareggiano in A1 possono iscriversi ad A3 o A4 (a seconda del loro numero

di cantori) e le sezioni maschili ad A2 o A4.

d. I cori che gareggiano in B1 possono competere anche in B3 con le loro sezioni femminili e in B2 con le loro

sezioni maschili.

III. Musica

a. SCELTA DEI PEZZI: Un brano può essere eseguito solo in una categoria. Se partecipi a due o più categorie, ti

chiediamo gentilmente di cantare brani diversi in ogni categoria.

b. ACCOMPAGNAMENTO: …Viene utilizzato almeno uno strumento intonato. Nelle categorie che richiedono

selezioni a cappella possono essere utilizzati strumenti senza intonazione definita (strumenti a percussione).

c. CAMBIAMENTI CHIAVE: Se desideri cambiare la tonalità di un brano, informa per iscritto l‘organizzatore

prima del concorso.

d. ACTUAL Durata: Il Durata effettivo è solo la durata dell´ esecuzione.

e. PUNTEGGI MUSICALI:

Cinque copie di ogni pezzo devono essere inviate per posta. Gli spartiti devono essere conformi agli standard delle

spartiti internazionalmente riconosciuti (cinque righe di note).

Le partiture presentate verranno restituite ai cori dopo il concorso

Se le partiture con titoli e nomi di compositori non sono scritti in alfabeto romano, scriveteli chiaramente in lettere

latine.

Si prega di notare che le composizioni corali pubblicate possono essere cantate solo utilizzando partiture originali

o copie autorizzate. Non è consentito l‘uso di copie non autorizzate o manoscritte.

Se le tue partiture sono pubblicate come libro di spartiti, preferiamo che tu invii copie autorizzate.

Se hai bisogno di aiuto o consiglio nella scelta del repertorio della tua competizione, contatta il nostro editore:

P H Publishers

Check-list per la registrazione

Si prega di fornire i seguenti documenti insieme alla registrazione:

MODULO DI DOMANDA

Compilato e firmato correttamente e chiaramente!

TASSA D‘ISCRIZIONE Si prega di allegare la prova del pagamento. Si accetta il pagamento con Paypal (vedi

moduli di registrazione).

REGISTRAZIONE AUDIO MSi prega di inviare mp3, WAV, WMA o CD con almeno tre (3) brani (preferibilmente

a cappella) non più ecchi di due anni. Si prega di scrivere i titoli e i compositori dei brani, nonché la data di

registrazione

BREVE BIOGRAFIA DEL CORO Si prega di inviare la biografia in inglese come documento di testo modificabile

(ad esempio Word).

TRE (3) FOTO DEL TUO CORO Assicurati che sia adatto per la riproduzione (formato orizzontale, file .jpg o

.bmp – nessun PDF, min. 300 DPI, min. 12 x 7,5 cm). L‘immagine non dovrebbe essere più vecchia di due anni.

PUNTEGGI MUSICALI DEL REPERTORIO DI CONCORSO

Invia i punteggi in pdf fino alla scadenza ufficiale della domanda (maggio 15, 2023)

II file PDF precedentemente inviati tramite e-mail devono essere inviati come copia cartacea fino al 31

maggio 2025 come segue

– Concorso: sono richieste cinque (5) copie.

– EP Evaluation Performance: sono richiesti tre (3) punteggi.

– IC Individual Coaching: è richiesto un (1) punteggio.

– FC Friendship Concerts: non è necessario inviare punteggi.

Si prega di inviare i punteggi a:

meeting music

In…Canto sul Garda

Konrad-Adenauer-Str. 36

D – 35415 Pohlheim

Dati della carta di credito e autorizzazione all‘addebito per riscuotere i pagamenti ancora

dovuti dopo l‘evento.

Si prega di mettersi in contatto con noi se avete domande!

La tua partecipazione | Termini & Condizioni

La tua partecipazione | Termini di servizio

Costi per la tua partecipazione

Lingua di corrispondenza

Quota di registrazione

Il tedesco e l‘inglese sono usati nei documenti ufficiali. Ciò include, ma non è limitato a, l‘annuncio ufficiale, i

documenti di viaggio come orari e voucher, nonché fatture. Questi sono tutti legalmente vincolanti.

Per partecipare all‘evento è necessario pagare le seguenti quote di iscrizione per coro / ensemble:

Partecipazione al festival E / O al Concorso

300 Euro

Categoria della competizione aggiuntiva O Attività del festival (ciascuna)

300 Euro

Early Bird Discount

150 Euro

Si prega di inviare la quota di registrazione al momento della registrazione sul conto bancario di InChoral *. Il pagamento della

quota di iscrizione può essere effettuato tramite bonifico bancario o Paypal. Eventuali costi e commissioni bancarie devono

essere pagati dal dichiarante. Tutti gli altri pagamenti devono essere effettuati solo tramite bonifico bancario.

Titolare del conto

Inchoral

SWIFT-Code (BIC)

STSPAT2GXXX

IBAN per i paesi dell’UE

Codice banca | Numero di conto

Scopo

II-25 + nome del coro (si prega di indicare il proprio nome per intero)

* Con il pagamento della quota di iscrizione diventi un membro temporaneo del Festival Corale Internazionale InChoral, che ti permette di partecipare all‘incontro a concerti di amicizia musicale, alle attività del festival e alle categorie di concorso scelte nell‘ambito del festival e concorso corale . L‘abbonamento

termina automaticamente con l‘ultimo giorno dell‘evento.

In caso di annullamento della tua partecipazione, ti rimborseremo l‘importo pagato detratto da 300 Euro.

Pacchetto dell‘evento

Per motivi organizzativi e per garantire condizioni ottimali, la partecipazione all‘evento è possibile solo se l‘alloggio è prenotato tramite gli organizzatori.

Il pacchetto dell‘evento include i seguenti servizi:

Partecipazione all‘evento nella categoria o attività scelte

Una parte dei costi dell‘organizzazione non sovvenzionata

4 notti – sistemazione in (Economy **), Standard, Comfort o Superior

** se disponibile nel pacchetto dell‘evento

I cori locali chiedono gentilmente una quota di iscrizione valida per persona (fino ad una distanza di 135 km).

e inviata sulla base dell‘occupazione della camera doppia in Comfort Class. L‘iscrizione è vincolante per il coro, per quanto

riguarda la partecipazione al festival E i servizi di viaggio forniti dagli organizzatori. La conferma dell‘ordine (fattura di deposito) tramite gli organizzatori costituisce un contratto di viaggio ai sensi del § 651a BGB (codice civile tedesco). Si applicano

le Condizioni Generali di Viaggio degli organizzatori. Sono racchiusi in ogni offerta. Si prega di leggere attentamente queste

condizioni. L‘ignoranza di queste condizioni legalmente valide non fornisce l‘esenzione da eventuali obblighi risultanti. I costi

dovuti agli organizzatori per il pacchetto dell‘evento sono dovuti alla data indicata in fattura. Le informazioni bancarie si trovano anche sulla fattura. Vorremmo richiamare la vostra attenzione sul fatto che la partecipazione all‘evento è possibile solo se il

pagamento è stato ricevuto netto e entro la scadenza. Il ritardo nei pagamenti può influire sulla tua partecipazione. Eventuali

costi sostenuti a causa di tale azione sono a carico del gruppo.

Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di 300 partecipanti, meeting music potrà recedere dal contratto di

viaggio fino a 28 giorni prima dell‘inizio del viaggio. Al cliente verranno immediatamente rimborsati i pagamenti effettuati

per il prezzo di prenotazione del pacchetto evento (questo vale solo per i servizi di viaggio acquistati tramite meeting music)

Spese di viaggio

L‘organizzazione del viaggio verso l‘evento è a carico dell‘organizzazione del viaggio verso l‘evento è responsabilità dei membri del coro e delle persone aggiuntive. Le spese di viaggio e trasferimenti aeroportuali non sono quindi comprese.oir soci e

persone aggiuntive. Le spese di viaggio e trasferimenti aeroportuali non sono quindi incluse.

Informazioni generali

Responsabilità

L‘organizzatore è responsabile della progettazione artistica e musicale e dell‘esecuzione degli eventi. La sua responsabilità riguarda tutte le questioni organizzative dell‘evento. È espressamente esclusa ogni responsabilità in

merito alla responsabilità dell‘organizzatore. Ogni responsabilità di questo tipo sarebbe quella delle agenzie autorizzate e / o della direzione dei rispettivi congressi o sale da concerto, delle società di ristorazione e di trasporto. Gli

organizzatori si assumono la responsabilità in qualità di organizzatore di viaggi ai sensi del § 651a Legge tedesca sui

viaggi e sulla base della „Allgemeine Reisebedingungen“ (Condizioni generali di viaggio) (ARB). Con la sua firma sul

modulo di registrazione, il firmatario accetta i termini delle ARB e la responsabilità dell‘organizzatore per se stesso

e per tutte le persone registrate.

Registrazioni audio e audiovisive

Tutti i diritti relativi alle registrazioni audio e audiovisive dell‘evento („Registrazioni“) così come il loro sfruttamento sono concessi esclusivamente all‘organizzatore dal coro / artisti. Tutti i diritti concessi all‘organizzatore di

seguito possono essere sfruttati dall‘organizzatore in perpetuo senza alcuna limitazione di tempo, territorio e / o

modalità di sfruttamento libero da qualsiasi diritto di terzi. Senza limitare la generalità di quanto sopra, ciò include in particolare i seguenti diritti esclusivi sulle registrazioni che possono anche essere trasferiti dall‘organizzatore a terzi a discrezione dell‘organizzatore: l‘organizzatore ha il diritto esclusivo di riprodurre le registrazioni in

tutto o in parte da modo di produrre compact disc, DAT, Mini Disc o altri supporti audio e producendo videocassette, picture disc, compact disc video, DVD o altri supporti audiovisivi o altri supporti di dati o mediante altri dispositivi tecnici e vendere o distribuire in altro modo queste riproduzioni tramite vendita al dettaglio, all‘ingrosso

o altri canali di distribuzione come club, vendita per corrispondenza o TV-response. Ciò include anche il diritto di

sfruttare le registrazioni nel contesto di applicazioni online e in particolare Internet di qualsiasi tipo e di qualsiasi

sistema, indipendentemente dal modo di trasmissione e dal modello di business, e di utilizzare, caricare e distribuire tali registrazioni in banche dati, reti (es. Internet e tutti i suoi servizi) o qualcosa di simile di qualsiasi tipo e

in particolare per diffondere e trasmettere queste registrazioni agli utenti di database / reti via cavo o altri modi

di trasmissione a scopo di percezione e / o riproduzione e / o distribuzione a pagamento o gratuitamente. Ciò

include anche il diritto di eseguire o trasmettere pubblicamente le Registrazioni da emittenti pubbliche o private,

compresi i servizi di radio digitale, via cavo, satellite o altri servizi di trasmissione tecnica a pagamento o gratuitamente (incluso il diritto di riscuotere presso l‘organizzatore nominare le commissioni di trasmissione maturate

in relazione all‘esecuzione pubblica o alla trasmissione delle registrazioni). I diritti dell‘organizzatore includono

anche il diritto di modificare e / o alterare le registrazioni (ad esempio producendo mix o remix), di accoppiare le

registrazioni con altre registrazioni (ad esempio con registrazioni di altri artisti) e il diritto di pubblicare e vendere

le registrazioni in tal modo -detti supporti audio o audiovisivi “prodotto speciale”. Inoltre, l‘organizzatore avrà

il diritto di concedere i diritti di sincronizzazione nelle registrazioni per film, video, spot televisivi e / o cinematografici, filmati di immagini ecc., Di tradurli in altre lingue, di utilizzarli per scopi multimediali di qualsiasi tipo o

di riorganizzare in qualsiasi altro modo (ad esempio per creare remix o campionare). Ciò include anche il diritto

esclusivo di utilizzare le registrazioni in giochi / giochi per PC e altre produzioni multimediali interattive (inclusi i

cosiddetti „siti Web“) per beni, servizi e scopi pubblicitari di qualsiasi tipo.

Infine, questo include il diritto non esclusivo di utilizzare il nome del coro / artista nonché le immagini del coro /

artista nel contesto dello sfruttamento e delle misure pubblicitarie e promozionali di cui sopra. L‘organizzatore

non versa alcun importo all‘ARTISTA per la concessione esclusiva dei diritti di cui sopra. L‘ARTISTA accetta esplicitamente che l‘effetto promozionale positivo derivante dallo sfruttamento delle Registrazioni da parte dell‘organizzatore ripropone un adeguato servizio di restituzione per questo trasferimento di diritti. In caso di rilascio

commerciale delle registrazioni su CD, le parti negozieranno separatamente in buona fede una royalty adeguata

da pagare all‘artista secondo la prassi commerciale standard.

La tua partecipazione | Termini di servizio

Il cambiamenti

L‘organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche e correzioni al materiale informativo esistente e / o

all‘annuncio in caso di circostanze tecniche, organizzative o artistiche impreviste o per cause di forza maggiore.

L‘organizzatore si riserva inoltre il diritto di apportare modifiche ai contenuti del programma e al programma.

Regolamento sulla protezione dei dati

I tuoi dati raccolti nel corso della candidatura verranno inoltrati solo se necessario e solo agli appaltatori di meeting music, che aiutano ad organizzare questo evento. Trattiamo i tuoi dati con riservatezza e non li cediamo mai

a terzi non autorizzati. Firmando la registrazione, il coro accetta che la musica dell‘incontro salvi i suoi dati nel suo

database e utilizzi questi dati per informare il coro su eventi futuri, ecc. Fino a nuovo avviso.

Dettagli del contatto

Per iscriversi e per richiedere informazioni sull‘organizzazione o qualsiasi altra domanda riguardante l‘evento e la

propria partecipazione fare riferimento esclusivamente al seguente indirizzo:

In…Canto sul Garda

Konrad-Adenauer-Str. 36

35415 Pohlheim, Deutschland

http://www.meeting-music.com

Il nostro team non vede l‘ora „meeting you in music“,

sul bellissimo Lago di Garda!