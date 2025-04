(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

EUROFLORA: 6 PREMI AI FLOROVIVAISTI COLDIRETTI, DAL BOSCO CHE RESPIRA ALLE PIANTE ANTI POLVERI

Dal vero e proprio bosco con una settantina di alberi ad alto fusto, zone umide e rifugi per gli insetti impollinatori, alle aiuole che aiutano a ridurre polveri sottili e anidride carbonica, fino alle piante e fiori made in Italy per i benefici di case, scuole e ospedali; sono sei i premi conquistati dall’esposizione dei florovivaisti di Coldiretti all’inaugurazione di Euroflora, la più grande fiera del settore aperta a Genova.

Negli oltre duecento metri quadri al Padiglione blu sono stati ricreati una foresta e un’area urbana con aiuole fiorite e una ricostruzione di ambienti quotidiani: un’aula scolastica e uno studio medico, per mostrare come le piante possano combattere l’inquinamento indoor, rendendo i nostri ambienti interni più sani e accoglienti. Ma si possono anche ammirare fioriture di stagione e fronde recise. Le aree sono collegate da un sentiero realizzato con cippato di legno, ottenuto dal riutilizzo dei materiali delle potature urbane, in una logica di sostenibilità ed economia circolare. A completare il quadro, oltre 60 diverse specie di piante, tra cui alberi, arbusti e fiori tipici della riviera ligure, come piante aromatiche, olivi, limoni e chinotto di Savona.

Questi, nel dettaglio, i riconoscimenti assegnati ai florovivaisti Coldiretti: Gran premio d’onore per la migliore presentazione d’insieme con superficie inferiore a 350 metri quadri; Gran premio d’onore per la partecipazione con prevalenza di piante arboree e arbustive; Primo premio per la più artistica presentazione di alberi a foglia caduca; Premio speciale Antonella Matacera per l’esposizione più votata dalla stampa accreditata; Premio speciale Gigliola Genta per l’esposizione che sappia esprimere un’idea attraverso un’armonia d’insieme realizzata con piante, fiori e complementi d’arredo; Menzione della giuria per il premio del Bosco che Respira, non solo per l’esperienza immersiva ma per le emozioni che suscita.

“Uno spazio che rappresenta la biodiversità del nostro Paese e, soprattutto, il savoir faire delle aziende florovivaistiche di Coldiretti che oggi più che mai sono un punto fondamentale di riferimento per quanto riguarda tutto il comparto che abbraccia sia l’ornamentale sia l’orticolo, fino al vitivinicolo e all’olivicolo – sottolinea Mario Faro, presidente della Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti -. Ricordo sempre che per fare una agricoltura di qualità è necessario un vivaismo di qualità”.

“Una grande soddisfazione per tutti i florovivaisti della Coldiretti considerato anche che tra i sei riconoscimenti ne abbiamo due di gran premio d’onore – spiega Nada Forbici, Coordinatore Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti -. Ad Euroflora abbiamo portato la rappresentanza della nostra produzione florovivaistica italiana, dalle piante e gli arbusti agli alberi, ai cespugli e alle fioriture, con un grande sforzo per riprodurre un ambiente che ne evidenziasse la straordinaria varietà e biodiversità”.