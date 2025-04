(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 24 aprile 2025

Da lunedì 28 aprile al via l’asfaltatura di un tratto in piazza

San Francesco

E’ la corsia riservata agli autobus da Largo Molinuzzo a corso Gramsci. I lavori dovrebbero

concludersi mercoledì 30 aprile. Previste alcune modifiche alla viabilità

Partiranno da lunedì 28 per concludersi mercoledì 30 aprile, tempo permettendo, i lavori di

asfaltatura della corsia riservata agli autobus nel tratto – in piazza San Francesco – che va da via del

Molinuzzo (all’altezza del varco della Ztl) fino a corso Gramsci.

L’intervento, per un costo complessivo di 46.000 euro, è finanziato dal Comune e fa parte del

contratto attuativo dell’accordo quadro sulle bitumature.

I lavori, che saranno realizzati dalla ditta Endiasfalti spa, consistono nella rimozione dello strato

d’usura tramite fresatura per poi passare alla posa di nuovo strato di binder e infine stendere il

manto bituminoso.

Per permettere i lavori, da lunedì 28 aprile alle ore 7.30 fino a mercoledì 30 aprile alle ore 18.30

saranno adottati alcuni provvedimenti alla viabilità.

In piazza San Francesco d’Assisi, di fronte ai civici che vanno dall’1 al 4, sarà in vigore il divieto di

transito e di sosta con rimozione forzata.

In via Pellegrino Antonini (tra i civici 1 – 11) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per

consentire il transito ai mezzi del trasporto pubblico locale.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.