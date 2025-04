(ARC) Lavoro: Rosolen, 180 posizioni aperte per Cirque du Soleil a Trieste

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 Si terr? il 20 maggio il Recruiting day organizzato da Regione e

Teatro Rossetti in vista dell’arrivo in citt? della prestigiosa

compagnia di acrobati

Trieste, 24 apr – “La macchina organizzativa che ruota attorno

al Cirque du Soleil ha dimensioni notevoli sia per variet? di

mansioni sia per quantit? di personale impiegato. L’arrivo a

Trieste della compagnia porta con s? grandi opportunit? per

coloro che, a vario titolo, desiderano lavorare a stretto

contatto con il mondo dello spettacolo”.

Con queste parole l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen

? intervenuta oggi a Trieste alla presentazione del Recruiting

day che la Regione organizza per il prossimo 20 maggio, in

collaborazione con il Teatro Rossetti, in vista dell’arrivo nel

capoluogo giuliano del Cirque du Soleil.

La prestigiosa compagnia di acrobati di fama internazionale

metter? a disposizione 180 posti di lavoro tra il 13 giugno e il

13 luglio, periodo nel quale porter? a Trieste (unica nuova tappa

italiana del tour) lo show “Alegr?a – In a new light” in

occasione del 40esimo anniversario di fondazione.

Dopo aver ringraziato il presidente del Teatro Rossetti Francesco

Granbassi per la collaborazione avviata gi? da tempo con la

Regione, ricordando come da essa sia sfociata anche la

partecipazione delle marionette di Podrecca all’expo in corso in

questi giorni a Osaka, l’assessore ha messo in evidenza il ruolo

sempre pi? centrale assunto dai Centri per l’impiego della

Regione per favorire l’incrocio tra domanda e offerta

occupazionale. “Una realt? che abbiamo visto rafforzarsi

costantemente in questi anni – ha osservato Rosolen – e che

riflette da un lato la volont? delle imprese di investire sulle

nuove assunzioni e la formazione, dall’altro la crescente fiducia

da parte della popolazione nella validit? dei servizi offerti”.

Il Cirque du Soleil cerca figure da inserire nelle aree servizi

di supporto (facchini, addetti alla vigilanza non armata,

maschere, addetti alla biglietteria), retail (addetti

food&beverage, addetti al merchandising) e food (cuochi, aiuto

cuochi, lavapiatti, aiuto camerieri), con possibilit? di impiego

anche per altri eventi futuri che venissero gestiti o supportati

dalle medesime realt? aziendali coinvolte nello spettacolo.

La giornata e persone interessate a candidarsi devono inviare il

proprio curriculum vitae entro luned? 12 maggio 2025 mediante uno

o pi? link “Mi candido” disponibili all’indirizzo:

https://bit.ly/RAFVG2025_RD_CirqueDuSoleil, scegliendo uno o pi?

profili per i quali candidarsi.

ARC/PAU/gg

241341 APR 25