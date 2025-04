(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 DL PA, BARZOTTI (M5S): BOCCIANDO NOSTRO ODG GOVERNO AVALLA CONFLITTI D’INTERESSE CALDERONE

ROMA, 23 APRILE 2025 – “Con un ordine del giorno al decreto Pubblica amministrazione abbiamo chiesto al Governo di impegnarsi per superare i conflitti di interesse che circondano la ministra del Lavoro Marina Calderone e suo marito, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, organismo vigilato dalla stessa moglie. Un caso più unico che raro che non potrebbe verificarsi in nessun altro Paese se non nell’Italia di Meloni&Co. Il parere contrario dell’esecutivo all’Odg, che chiedeva anche di introdurre forme di incompatibilità per evitare commistioni tra controllore e controllato nonché la susseguente bocciatura in Aula da parte della maggioranza confermano quali interessi essa persegue. Di certo non quelli dei cittadini”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.

