DL BOLLETTE, SPINELLI (FDI): NORMA ORGANICA PER INDIPENDENZA ENERGETICA DELL’ITALIA

“Il decreto bollette è un primo tassello che pone le basi di quella strategia organica che il governo Meloni intende attuare per rendere l’Italia una nazione indipendente per ciò che concerne l’approvvigionamento energetico. Dopo anni di politiche ambientaliste ideologiche è giunto il momento di dare una svolta definitiva in questa materia per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese e questo provvedimento vuole guardare lontano per garantire nel prossimo futuro quella transizione energetica che ci renda finalmente liberi da influenze estere”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.

