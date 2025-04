(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 DL BOLLETTE, NAVE (M5S): 3 MISERI MILIARDI PER CITTADINI, 10 PER IL ‘BACIO DELLA PANTOFOLA’ A TRUMP SU GNL

ROMA, 23 APR. – “Il dl Bollette manca di una visione industriale e di un piano strutturale per ridurre il costo dell’energia. Non si può affrontare il problema con soluzioni temporanee o bonus distribuiti a caso: il contributo straordinario di 200 euro una tantum, nel 2025, sembra quasi una barzelletta. Non copre nemmeno una bolletta mensile, risultando più un gesto simbolico che un vero aiuto sociale. Quando c’è da intervenire in aiuto delle famiglie meno abbienti e delle aziende energivore in difficoltà questo governo non trova mai risorse. Anzi, l’unico scudo per i meno abbienti, cioè il mercato tutelato, è stato tolto proprio nella fase storica di maggiori oscillazioni delle tariffe di luce e gas. Poi però, a fronte degli striminziti tre miliardi di questo provvedimento, Meloni si impegna con Trump a futuri acquisti di gas naturale liquido americano nell’ordine di 10 miliardi. Per baciare la pantofola all’amico d’oltreoceano, si va nella direzione più dispendiosa: quella del gnl. O in alternativa ad essa, quella del nucleare, sul quale nessun membro del governo lesina più sparate propagandistiche, nonostante quello di quarta generazione sia ancora una chimera e quello “tradizionale” abbia costi imponenti, economici ma anche ambientali in termini di scorie, che peraltro l’esecutivo non sa dove smaltire. Mai che qualcuno parli di rinnovabili, di comunità energetiche, di autoconsumo collettivo: concetti sconosciuti per questo governo”. Così il senatore M5s Luigi Nave a seguito della sua dichiarazione di voto sul dl Bollette.

