[Comune Palermo] Ponte Bailey. Dichiarazione Ivan Amorello, consigliere circoscrizione

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 “Questa mattina, insieme al Consigliere comunale Dario Chinnici, abbiamo

effettuato un sopralluogo presso il ponte Bailey per verificare lo stato di

avanzamento dei lavori in corso. Dopo la fase iniziale che ha previsto la

rimozione del vecchio tavolato in legno e dell’asfalto ammalorato, si sta

procedendo con la posa del nuovo sottofondo, passaggio fondamentale per

garantire una maggiore stabilità e sicurezza dell’infrastruttura. Il ponte

Bailey rappresenta un collegamento strategico, soprattutto per i cittadini

che quotidianamente si recano presso le strutture sanitarie del Policlinico

e dell’Ospedale Civico. Per questo, continueremo a seguire con attenzione

ogni fase dell’intervento, vigilando affinché i lavori vengano completati

nei tempi previsti e con la massima qualità. L’obiettivo è restituire alla

comunità un’infrastruttura sicura, efficiente e all’altezza delle esigenze

di mobilità di residenti e utenti dei servizi sanitari”.

Lo ha dichiarato Ivan Amorello, consigliere della Terza Circoscrizione.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo