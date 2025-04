++AGGIORNAMENTO: EMILIA ROMAGNA, ANAS: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL RACCORDO FERRARA-PORTO GARIBALDI TRA CORTE CENTRALE E COMACCHIO

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 ++ AGGIORNAMENTO ++

Riaperta la carreggiata in direzione Ferrara

Inviato: mercoledì 23 aprile 2025 17:27

Oggetto: EMILIA ROMAGNA, ANAS: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL RACCORDO FERRARA-PORTO GARIBALDI TRA CORTE CENTRALE E COMACCHIO

EMILIA ROMAGNA, ANAS: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL RACCORDO FERRARA-PORTO GARIBALDI TRA CORTE CENTRALE E COMACCHIO

· per verifiche tecniche in seguito all’impatto di un mezzo agricolo su un sottopasso

Bologna, 23 aprile 2025

Il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Corte Centrale e Comacchio, in provincia di Ferrara, per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche su un’opera di scavalco dopo la segnalazione di un impatto di un mezzo agricolo.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.