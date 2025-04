(ACON) PROTEZIONE CIVILE. CALLIGARIS (LEGA): PRESENTATA PROPOSTA PER TUTELA

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 (ACON) Trieste, 23 apr – “Le istanze dei territori, dei

volontari e dei sindaci ancora una volta sono portate avanti

dalla Lega. Il senatore Dreosto ha depositato un emendamento per

intervenire sul problema giuridico che mette di difficolt? la

Protezione civile. Gli organizzatori delle attivit? di

volontariato non devono pi? equiparati ai datori di lavoro. ?

necessario fare chiarezza sull’impianto normativo e sui campi di

applicazione del decreto 81 del 2008 nel mondo del volontariato”.

Cos?, in una nota, il capogruppo in Consiglio regionale della

Lega, Antonio Calligaris, a seguito del deposito dell’emendamento

da parte del senatore leghista.

“La Protezione civile ? uno dei gioielli della nostra regione –

continua Calligaris – dimostrandosi sempre determinante di fronte

ad emergenze anche di elevata gravit?. Il rinvio a giudizio del

sindaco di Preone e del coordinatore della Protezione civile

locale, a seguito della morte di un volontario avvenuta il 29

luglio del 2023 durante un’attivit? di monitoraggio del

territorio a seguito di un’ondata di maltempo, ha determinato il

blocco delle operazioni di numerosi gruppi comunali del

territorio e questa situazione non ? pi? sostenibile” spiega

l’esponente di maggioranza che sottolinea l’importanza, come

richiesto anche dal presidente Fedriga, “di agire con

tempestivit? perch? sindaci e volontari impegnati nel servizio

della comunit? non vedano ripagato il loro impegno con avvisi di

garanzia”.

“La Lega, ancora una volta, interviene per garantire l’interesse

dei cittadini e dei territori”, conclude la nota.

ACON/COM/mv

231849 APR 25