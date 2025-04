(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 SANITÀ, MAZZELLA (M5S): “TUTELARE SALUTE PERSONALE SSN, NON LASCIAMO SOLI LAVORATORI”

Roma, 22 apr. – “Ho presentato un’interrogazione parlamentare rivolta ai ministri della Salute e del Lavoro per chiedere chiarezza sull’applicazione del Decreto Legislativo in materia di radioprotezione, in particolare per quanto riguarda i lavoratori autonomi del settore odontoiatrico. In questi mesi, alcuni professionisti sono stati sanzionati con interpretazioni discutibili della norma, che li equiparano a ‘datori di lavoro di sé stessi’, caricandoli di oneri impropri come la nomina dell’esperto di radioprotezione. Una lettura del genere non solo risulta incoerente con la realtà operativa dei collaboratori odontoiatri, che operano all’interno di strutture sanitarie dotate di proprie attrezzature, ma crea un cortocircuito normativo che rischia di colpire ingiustamente chi lavora nel rispetto delle regole. È necessario distinguere tra autonomia intellettuale e responsabilità tecnologica e gestionale, che restano in capo alla struttura sanitaria. Pertanto, ho chiesto al governo di intervenire con urgenza per correggere queste ambiguità normative e tutelare finalmente la salute dei lavoratori del Servizio sanitario nazionale, cosa che la maggioranza non ha mai fatto finora, rischiando di scatenare una vera e propria bomba sociale: chi lavora non può essere lasciato solo e noi continueremo a lottare affinché i lavoratori di questo Paese abbiano tutti pari dignità e tutela”. Lo scrive in un una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle