PAPA: RINVIATA GIORNATA ALBERI MONUMENTALI D’ITALIA

Come Promotori della “Giornata nazionale degli alberi monumentali” abbiamo deciso di sospendere e rinviare a data da decidere l’importante iniziativa, che coinvolge oltre 30 organizzazioni di ispirazioni diverse, in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco e di rispetto per le scelte che la Chiesa cattolica è chiamata a compiere nelle prossime settimane. Molte sono peraltro le organizzazioni cattoliche che fanno parte del Comitato Promotore a partire da Fondazione Fratelli Tutti, Ufficio Nazionale Problemi Sociali e del Lavoro della CEI, Giornata Mondiale dei Bambini, Azione Cattolica, ACLI. La scomparsa di Papa Francesco è una perdita immensa e un dolore per tutti. Una voce autorevole ed empatica in grado di parlare al mondo e di rappresentare le ragioni degli ultimi, delle comunità, dei bambini, della speranza e del futuro. Il Papa dell’ambiente e della cura del creato, dell’ecologia integrale. I suoi atti e le sue parole, le encicliche Laudato Si e Fratelli Tutti, l’Esortazione Laudate Deum hanno toccato molte coscienze. Ma ancora troppo poco le politiche. Un lavoro che non deve essere interrotto e che continueremo anche in memoria di Papa Francesco.

Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola

Ettore Prandini, presidente Coldiretti

Onofrio Rota, segretario generale Fai CISL