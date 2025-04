(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

Nero su Bianco – La civiltà medievale

Definito a torto periodo oscuro e di “secoli bui”, il Medioevo si è caratterizzato, invece, per

essere un’epoca di fermenti culturali, economici e sociali.

Nel libro “La civiltà medievale. L’Europa e il Mediterraneo dalla fine della tarda antichità

all’alba del Rinascimento”, pubblicato con Altrimedia edizioni, l’autore Saverio Omar

Ciccimarra sfata i luoghi comuni e i pregiudizi che, dall’Illuminismo in poi, hanno

accompagnato il Medioevo.

Ne viene fuori il racconto di un periodo storico nel quale si gettano le fondamenta

dell’identità nazionale e religiosa e in cui nascono le Università, tantissime istituzioni che

ancora oggi fanno parte del nostro patrimonio e della nostra cultura.

