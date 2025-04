CS – Le Città di Alassio e Laigueglia celebrano il 25 Aprile, 80° anniversario della Festa della Liberazione

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 Le Città di Alassio e Laigueglia celebrano il 25 Aprile, 80° anniversario della Festa della Liberazione

“Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere giustizia sociale senza libertà” è la frase del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, originario di Stella, in provincia di Savona, scelta quest’anno da A.N.P.I. Sezione Alassio – Laigueglia in occasione del 25 Aprile, nell’80 anniversario della Festa della Liberazione.

Il programma della giornata prevede: a Laigueglia, alle ore 9.30, raduno in Piazza della Libertà e deposizione delle corone di alloro al Monumento e alle Lapidi ai Caduti; saluto dell’Amministrazione Comunale di Laigueglia, di ANPI e del consigliere regionale Jan Casella. Ad Alassio, alle ore 10.30, raduno in Piazza della Libertà e Santa Messa; saluto del sindaco di Alassio Marco Melgrati; saluti dell’A.N.P.I. Sezione Alassio – Laigueglia; orazione del consigliere regionale e consigliere comunale Jan Casella; brani musicali eseguiti dal vivo dalla “Ollandini Casual Orchestra” dell’Istituto Comprensivo Statale di Alassio; deposizione delle corone di alloro nell’atrio del Comune, ai Monumenti ai Caduti, al Monumento degli Alpini e alla Lapide posta sul Pontile Bestoso.

In caso di pioggia la Santa Messa si svolgerà presso la Collegiata di Sant’Ambrogio, al termine della cerimonia civile.

