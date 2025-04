(ARC) Salute: Riccardi, Casa comunit Gradisca tassello revisione sistema

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

Gradisca d’Isonzo, 22 apr – “La Casa di comunit? di Gradisca

sar? una struttura strategica per intercettare la domanda di

salute di un’area rilevante del territorio, alleggerendo la

pressione sui centri limitrofi e gli ospedali. Un progetto che si

inserisce nella grande operazione di investimento (oltre 1

miliardo di euro di stanziamenti negli ultimi anni) con cui la

Regione punta, con lungimiranza, a trasformare un modello di

organizzazione sanitaria sedimentato nel tempo ma non pi?

rispondente ai bisogni di salute della popolazione”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Salute Riccardo

Riccardi alla presentazione del progetto di ampliamento del

Distretto sanitario Alto-Isontino di Asugi, che interessa il

Poliambulatorio di Gradisca d’Isonzo. La conferenza stampa si ?

svolta nella sala consiliare del Comune isontino, alla presenza –

tra gli altri – del sindaco Alessandro Pagotto.

Riccardi ha sottolineato nell’occasione l’importanza di

“mantenere un dialogo costruttivo tra comunit? e istituzioni per

affrontare le problematiche della quotidianit?,

contestualizzandole all’interno di una strategia complessiva che

non pu? prescindere dal ridurre la sovradimensionata risposta

all’acuzia aumentando quella alla cronicit?. Ogni proposta pu?

essere preziosa se ha dei fondamenti sostenibili – ha proseguito

l’assessore – . L’incontro di oggi ha rappresentato

un’opportunit? importante per supportare, con proposte

sostenibili, lo sforzo che il nostro sistema professionale sta

compiendo per migliorare l’impianto sanitario”.

In vista della futura conversione in Casa della comunit?, la sede

distrettuale di Gradisca sar? soggetta a un intervento di

riqualificazione e a un ampliamento del 30% della superficie

coperta, con un finanziamento complessivo di 3,3 milioni di euro

tra fondi statali e regionali. Il cronoprogramma prevede la

consegna dei lavori per il prossimo 15 maggio e il completamento

dell’opera entro marzo 2026.

I lavori saranno suddivisi in due fasi, con l’intento di

mantenere l’operativit? dei principali servizi sanitari anche a

intervento in corso, riducendo cos? i disagi per la popolazione.

Alcune attivit? saranno temporaneamente trasferite nei poli

limitrofi, per poi essere riportate a Gradisca una volta

completato il primo lotto

Tra gli obiettivi del progetto rientrano, in particolare, la

redistribuzione organica delle attivit? sanitarie all’interno

dell’involucro edilizio, al fine di ospitare al meglio le

attivit? della Casa di comunit?, il miglioramento sismico della

struttura esistente, l’adeguamento impiantistico ed energetico e

l’eliminazione delle barriere architettoniche.

