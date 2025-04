(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 PAPA, FRIJA(FDI): CI LASCIA UN PASTORE CHE HA MESSO AL CENTRO GLI ULTIMI

“Esprimo, a nome mio personale e con profonda commozione, il più sentito cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Ci lascia un uomo che ha saputo parlare al cuore del mondo intero, con umiltà, coraggio e una fede incrollabile. Un pastore che ha posto al centro del suo Pontificato i poveri, i dimenticati, gli ultimi, dando voce a chi voce non ha.papa Francesco è stato un faro di umanità e di speranza, un punto di riferimento morale per tutti. In questo momento di grande dolore, mi stringo in preghiera insieme alla comunità cristiana e a tutti coloro che ne hanno ammirato l’esempio. La sua eredità spirituale continuerà a vivere e a ispirare generazioni future”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frija.

