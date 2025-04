(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

PAPA, AMA: IN CAMPO TASK-FORCE PER AFFLUSSO FEDELI

In coordinamento con Roma Capitale e le Autorità competenti, Ama ha predisposto sin dalle prime ore della mattina un piano operativo straordinario per garantire la piena efficienza dei servizi di igiene urbana in tutta l’area del Vaticano e nelle zone limitrofe interessate dal grande afflusso di fedeli e visitatori.

Solo nella zona di San Pietro e nelle aree immediatamente adiacenti sono oggi in servizio oltre 60 operatori con l’ausilio di 25 mezzi.

Complessivamente a Roma oggi sono in servizio, sui tre turni quotidiani, oltre 1.500 operatori e 500 mezzi leggeri e pesanti, tra cui veicoli a vasca, spazzatrici, compattatori e lavastrade.

Nello specifico, il piano operativo prevede il rafforzamento dei servizi di spazzamento, sia manuale che meccanizzato, e l’intensificazione delle operazioni di svuotamento dei cestini stradali. Potenziati i presidi fissi attivi in tutte le aree strategiche, e in particolare nelle aree giubilari, per assicurare il decoro urbano e garantire la prontezza degli interventi.

