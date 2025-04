Il patriarca serbo Porfirije si reca oggi a Mosca

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

Rispondendo all’appello fraterno di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, il Sig. Kirill, Sua Santità il Patriarca serbo. Porfirio, con i membri del seguito sacro, composto da Sua Eminenza il Metropolita di Bačka, il Signor Irinej e da alcuni sacerdoti e servitori della nostra Chiesa, si recherà oggi a Mosca, dove soggiornerà durante la Settimana Santa.

In questa occasione, il capo della Chiesa ortodossa serba, in base alla decisione del collegio accademico dell’Accademia teologica di Mosca, guidato dal decano, Sua Eminenza il vescovo di Sergievo-Posad e Dmitrov, il signor Cyril, per il suo contributo scientifico e didattico allo sviluppo della scienza teologica e al rafforzamento dei legami tra le due Chiese sorelle, riceverà il diploma di dottore honoris causa in scienze teologiche.

I due patriarchi celebreranno la Divina Liturgia il 25 aprile 2025 nella chiesa della Santa Dormizione della Trinità-Sergio Lavra. Sua Santità il signor Porfiry, insieme a una delegazione del Patriarcato serbo, visiterà il cortile della Chiesa ortodossa serba durante la Settimana Santa, nonché i monasteri e altri grandi santuari della capitale della Federazione Russa.