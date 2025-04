(ACON) PAPA FRANCESCO. CRPO FVG: SUE PAROLE HANNO ILLUMINATO NOSTRO CAMMINO

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

Trieste, 21 apr – "Oggi l'intera umanit? ? pi? povera".

? quanto afferma in una nota la presidente della Commissione

regionale Pari Opportunit? (Crpo), esprimendo il cordoglio della

Crpo per la scomparsa del Pontefice.

“Vogliamo ricordarlo – evidenzia Marcolin – con le parole che lo

stesso Papa Francesco ha usato per parlare della donna.

Queste hanno un grandissimo significato e deve illuminarci nel

nostro cammino”.

“La donna – cita cos? Marcolin il pensiero di Bergoglio – ? colei

che fa bello il mondo, che lo custodisce e lo mantiene in vita.

Vi porta la grazia che fa nuove le cose, l’abbraccio che include,

il coraggio di donarsi. La pace ? donna. Nasce e rinasce dalla

tenerezza delle madri. Perci? il sogno della pace si realizza

guardando alla donna. Non ? un caso che, nel racconto della

Genesi, la donna sia tratta dalla costola dell’uomo mentre questi

dorme. La donna, cio?, ha origine vicino al cuore e nel sonno,

durante i sogni. Perci? porta nel mondo il sogno dell’amore. Se

abbiamo a cuore l’avvenire, se sogniamo un futuro di pace,

occorre dare spazio alla donna”.

