comunicato stampa PROVINCIA DELLA SPEZIA AGGIORNAMENTO CHIUSURA STRADA PROVINCIALE SP51 IN LOCALITA VOLASTRA

COMUNICATO STAMPA

AGGIORNAMENTO CHIUSURA STRADA PROVINCIALE SP51 IN LOCALITA VOLASTRA

TECNICI SUL POSTO PER ULTERIORI ACCERTAMENTI NEI PRESSI DI LOCALITÀ PORCIANA

SITUAZIONE STABILE, MA SI TRATTA DI UN IMPORTANTE MOVIMENTO FRANOSO

Prosegue, da parte dei tecnici della Provincia, l’intervento di sopralluogo lungo la Strada Provinciale SP 51 “dei Santuari”, nella zona di Volastra, nei pressi di località Porciana, a seguito di una frana di serie dimensioni che ha interessato, e sta gravando dal versante sopra la carreggiata, un’ampia tratta del sito stradale.

Quello in corso è un importante movimento franoso aggravato dalla pioggia della scorsa settimana e dal peggioramento di quest’oggi. Confermata, quindi, anche per i prossimi giorni la chiusura della strada SP11, nel tratto interessato tra Pianca e Volastra, comune di Riomaggiore. Infatti, solo nei prossimi giorni, solo con il miglioramento del meteo, sarà possibile effettuare un sopralluogo più accurato necessario a stabilire l’entità del probabile movimento famoso, intervenendo lungo tutto il versante, e attivare tutte le procedure necessarie per garantire la messa in sicurezza e la riapertura del tracciato stradale. Si prevede la necessità di un’opera complessa sia per la rimozione che per l’intervento definitivo di messa in sicurezza. Il personale tecnico dell’Ente, su disposizione dell’Amministrazione, ha già attivato tutte le procedure di urgenza previste in questi casi.

Sul posto, oltre ai tecnici dell’Ente, anche il personale dell’Amministrazione del Comune di Riomaggiore. Da questa mattina sono, intanto, state attuate tutte le procedure per garantire le informazioni necessarie alla popolazione, oltre a quelle direttamente gestite a favore delle centrali operative degli enti di primo soccorso e delle forze dell’ordine.

L’Interruzione viaria coinvolge un tratto di strada limitato, ma interrompe la SP51, in ogni caso tutte le abitazioni della zona sono raggiungibili da percorsi alternativi.

La Spezia, 20 aprile 2025

