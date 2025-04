(ACON) MONTAGNA. MENTIL (PD): NEVE ARTIFICIALE NON CENTRA CON BUT IN SECCA

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

nulla a che fare con l’innevamento artificiale del polo sciistico

dello Zoncolan. Un problema climatico esiste e di questo ne

abbiamo tutti contezza, ma associarlo alla secca ? sbagliato”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Massimo Mentil

(Pd) intervenendo nel dibattito emerso a seguito della

discussione in Aula.

“PromoturismoFvg – spiega Mentil – preleva acqua dallo scarico

della centrale idroelettrica di Noiariis della Secab, per un

massimo di 20 litri al secondo. Lo scarico rilascia al minimo 700

litri al secondo e nel caso lavori a pieno 2.500 litri al

secondo. Quindi il prelievo da parte di PromoturismoFvg ? un

infinitesimo della quantit? d’acqua presente in quel punto del

But, dove oltre allo scarico di Secab c’? anche la sorgente ‘Aghe

vive’ che rilascia sul But mediamente 300-400 litri al secondo,

quindi quanto dichiarato dal collega Moretuzzo ? quantomeno

discutibile, e quanto dichiarato da altri pi? volte ? una

stupidaggine”.

“Il tema vero – continua l’esponente dem – ? che senza neve in

quota nel periodo invernale il But si trasforma da fiume con

acqua permanente a torrente, perch? le piovosit?, sempre pi?

temporalesche, non garantiscono un flusso costante minimo lungo

il fiume. Quello che il Pd chiede da anni a PromoturismoFvg,

proprio rispetto ai cambiamenti climatici e quindi per un maggior

rischio di mancanza di neve, ? che i poli nati come invernali

diventino poli turistici durante tutto l’anno, valorizzando cos?

anche le altre stagioni”.

“Gli investimenti della Regione vanno dunque ricalibrati in

quest’ottica. Va, infine, ricordato – conclude Mentil – a tutti

che pure nelle difficolt? delle situazioni climatiche, il polo

dello Zoncolan garantisce oltre 300 posti di lavoro nella

stagione e un indotto economico rilevantissimo. Si insista quindi

su un polo che lavora 365 giorni l’anno senza guardare a

questioni che non c’entrano nulla”.

