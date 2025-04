(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

Uova di cioccolata in Pediatria, nuove donazioni

Nell’avvicinarsi della Pasqua hanno fatto visita al reparto del Policlinico Giovani con Diabete, Autisti SETA e Polizia penitenziaria

Modena, venerdì 18 aprile 2025 – Settimana di Pasqua ancora all’insegna della generosità per i bambini ricoverati nella Degenza Pediatrica del Policlinico di Modena.

Venerdì 18 aprile in Pediatria è giunta una delegazione dell’Associazione Nazionale della Polizia Penitenziaria, sezione di Castelfranco Emilia, accompagnati da alcuni colleghi di Modena. Il gruppo ha portato le uova su un carrello trasformato in volante e un membro del gruppo si è addirittura travestito da uovo gigante, una vera e propria mascotte che ha consegnato i doni ai bimbi ricoverati. Con il gruppo, guidato dal Presidente Massimo Frascà, era presente anche Direttore della Casa Circondariale di Modena dottor Orazio Sorrentini, il Comandante della Casa Circondariale Massimo Bertini e il Vice Comandante della Casa di reclusione di Castelfranco Emilia Luciano Ianigro. La delegazione è stata accolta dal prof. Lorenzo Iughetti, Direttore della Pediatria, dal dottor Giovanni Palazzi, referente dell’Oncoematologia Pediatrica e dalla Coordinatrice infermieristica dottoressa Maria Cifuni.

Giovedì 17 aprile l’Associazione Giovani con Diabete ha donato ovetti ai bambini ricoverati in Pediatria e Oncoematologia pediatrica del Policlinico. Il dono è stato consegnato ieri pomeriggio in reparto dal presidente Daniele Bandiera e da Elena Bezzi. Gli ospiti sono stati accolti dal Direttore della Pediatria, prof. Lorenzo Iughetti e dalla professoressa Barbara Predieri, pediatra esperta di diabete infantile.