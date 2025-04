(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 18 April 2025 TURCO (M5S): GASPARRI, UN VUOTO A PERDERE PER LA POLITICA

“Le ultime dichiarazioni di Gasparri, scomposte e inopportune, hanno ormai raggiunto il livello della tragicommedia e dell’indecenza. Non avendo nulla su cui aggrapparsi per difendere il fallimento della Meloni, pensa di attrarre i titoli sui giornali e le attenzioni dell’opinione pubblica semplicemente offendendo e buttandola in caciara. Per Gasparri parla il suo curriculum, da trent’anni in politica e a carico della collettività senza aver mai prodotto alcun risultato. Un vero vuoto a perdere per la politica”.

Così il vicepresidente del M5S Mario Turco in risposta agli insulti rivolti da Gasparri a Chiara Appendino.

