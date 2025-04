(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 18 April 2025 Invito Stampa

Traumi del Torace: la Chirurgia Toracica dell’Ospedale di Baggiovara tra i centri con la casistica più ampia in Europa

Mercoledì 23 aprile 2025, ore 14,30

Ospedale Civile di Baggiovara

Sala Didattica Pellegrino Vecchiati

Atrio al Primo Piano

La Struttura Complessa di Chirurgia Toracica dell’Ospedale Civile di Baggiovara, dall’ottobre 2022 ai primi di marzo 2025 ha eseguito ben 51 interventi di stabilizzazione della parete toracica a seguito di severi traumi del torace. Questi numeri collocano il Centro dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ai vertici nazionali ed europei come casistica per la gestione di questi pazienti complessi.

L’attività del Centro e le opzioni terapeutiche per questo tipo di traumi saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 23 aprile alle ore 14.30 presso la Sala Didattica Pellegrino Vecchiati dell’Ospedale Civile di Baggiovara.

Saranno presenti:

Luca Baldino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Carlo Adolfo Porro, Magnifico Rettore di Unimore

Francesca Maletti, Vice-Sindaca e Assessora alla Salute

Pier Luigi Filosso, Direttore Chirurgia Toracica, AOU di Modena e docente Unimore

Lesley De Pietri, Direttore Anestesia e Rianimazione, AOU di Modena, Ospedale Civile

Geminiano Bandiera, Direttore del PS dell’Ospedale Civile e del Dipartimento Interaziendale Emergenza – Urgenza

Alessandro Stefani, Professore Associato di Chirurgia Toracica di Unimore