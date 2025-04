+Incidente stradale mortale a Monza+ NOTA PER LA STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

+Incidente stradale mortale a Monza+

MONZA, 18 aprile 2025. Questa mattina, poco dopo le 11.30, è avvenuto un grave incidente stradale a Monza, presso l’incrocio tra via Dante e viale Cesare Battisti.

Un uomo in bicicletta procedeva affiancato ad un autoarticolato in viale C. Battisti e – per cause ancora da accertare – è stato arrotato dal mezzo e trascinato insieme alla sua bicicletta per oltre 500 metri, in direzione della Villa Reale.

L’uomo risulta residente a Milano e si resta in attesa che la famiglia ne confermi l’identità.

Alla guida dell’autoarticolato un conducente di 48 anni residente in Brianza, che – dopo l’impatto – ha proseguito la marcia sul proprio mezzo in direzione Biassono.

I testimoni hanno fornito agli agenti della Polizia Locale, giuntisul posto, elementi che – insieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza – hanno consentito di identificare l’azienda proprietaria del mezzo e il conducente alla guida.

Sottoposto ad alcoltest è risultato negativo, mentre sono in corso altri esami e accertamenti. L’uomo è indagato per omicidio stradale.A supporto della Polizia di Monza sono intervenute pattuglie dal Comando di Seregno e della Polizia Provinciale, per affiancare l’attività di indagine e supportare la regolazione del traffico, che tuttora risulta congestionato nella zona interessata dall’incidente, a causa dei rilievi ancora in corso su un’area di oltre 1000 metri.

La salma della vittima è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.