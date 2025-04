(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 16 April 2025 M5S: CINEMA STA SPROFONDANDO MA CON GASPARRI SI INIZIA A SCAVARE

Roma, 16 apr. – “Gasparri sogna un Ministero del Cinema, degli Audiovisivi e del Digitale. In effetti con questo governo il settore è già a terra e sta sprofondando, se ad occuparsene arriva anche Gasparri si inizierà a scavare. Mentre si moltiplicano le marchette culturali e si piazzano amici ovunque, il tax credit è in tilt: produzioni ferme, incertezze diffuse, operatori lasciati nell’angoscia. In questo caos, il governo non sa che pesci prendere. Si è accorto perfino Gasparri dell’incapacità della sottosegretaria Borgonzoni e del ministro Giuli, al punto da chiedere l’istituzione di un nuovo ministero. Ci auguriamo non abbia intenzione di candidarsi per la reggenza. E poi, diciamolo: da un personaggio come Gasparri, più da operetta che da cinema, ci si poteva aspettare molto – ma proprio un provvedimento sul cinema no. Anche i cinepanettoni hanno più credibilità. La “Gasparri solution”: siete tutti incompetenti al Governo? Vi creo un nuovo ministero e magari mi ci metto io. Questo sarebbe un colpo di scena degno di un film horror”.

Così i deputati M5S Anna Laura Orrico e Gaetano Amato.

