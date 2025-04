CONTIENE FOTO# VILLAGGIO FALCONE – CARABINIERI ARRESTANO UN 35ENNE GRAVEMENTE INDIZIATO DEI REATI DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E DI VIOLENZA SESSUALE COMMESSI NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE.

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 13 April 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

VILLAGGIO FALCONE – CARABINIERI ARRESTANO UN 35ENNE GRAVEMENTE INDIZIATO DEI

REATI DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E DI VIOLENZA SESSUALE COMMESSI NEI

CONFRONTI DELLA MOGLIE.

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato in

flagranza differita un 35enne romano, con precedenti, gravemente indiziato

dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale commessi ai

danni della moglie convivente.

La vittima, una 33enne originaria di Palermo, ha denunciato ai Carabinieri

di subire dal marito reiterate violenze fisiche e minacce di morte, anche in

presenza dei figli di 5 e 7 anni.

La donna ha denunciato inoltre che il 7 aprile scorso, è stata costretta

dall’uomo ad avere rapporti sessuali contro sua volontà, producendo

registrazioni audio comprovanti la condotta illecita. La 33enne ha anche

riferito di non aver mai presentato querela o richiesto intervento alle

forze dell’ordine o fatto ricorso a cure mediche, rifiutando il collocamento

in una struttura protetta e permanendo, unitamente a figli piccoli, presso

la sua abitazione di residenza, in località Villaggio Falcone.

La sera dell’8 aprile scorso, i Carabinieri hanno arrestato il 35enne e lo

hanno condotto nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità

Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto per lui gli arresti

domiciliari.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

130425

