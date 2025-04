(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

Messina, lunedì 14 aprile a Palazzo Zanca la firma della convenzione

per la rete dei musei cittadini

Appuntamento alle ore 12:15 nella stanza del Sindaco Federico Basile a Palazzo Zanca

Messina si appresta a compiere un passo significativo verso una nuova forma di

valorizzazione culturale con la creazione della rete dei musei e delle realtà espositive.

Il progetto mira a trasformare il patrimonio artistico e scientifico della città in un volano di

crescita turistica e innovazione nella gestione delle risorse.

La sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Messina e i soggetti referenti dei Musei

e delle collezioni tematiche del territorio cittadino è in programma per lunedì 14 aprile alle

ore 12:15 nella stanza del Sindaco Federico Basile a Palazzo Zanca.

Tra gli enti di spicco che sigleranno l’accordo ci sarà anche la Città Metropolitana di Messina

che contribuirà a rafforzare il circuito museale con la prestigiosa Galleria d’Arte Moderna e

Contemporanea “Lucio Barbera”, uno spazio espositivo gestito da Palazzo dei Leoni,

riconosciuto a livello nazionale, che rappresenta una vera eccellenza culturale del territorio

peloritano.

La convenzione prevede l’istituzione di un tavolo di coordinamento, fulcro operativo della

rete, incaricato di definire le strategie generali e il piano annuale delle attività. L’obiettivo è

quello di creare una rete vivace e interconnessa, capace di valorizzare ogni istituzione e di

consolidare Messina come centro culturale di riferimento.

“Con un approccio sinergico e innovativo – ha dichiarato il sindaco metropolitano Basile – la

rete dei musei punta a rendere Messina una meta strategica per il turismo culturale, mettendo

in evidenza l’unicità e la ricchezza del suo patrimonio. L’iniziativa comune promette di

trasformare le realtà locali in un motore di crescita e visibilità per l’intero territorio”.

