Aun 11 apr. 025 (Pag 3)

11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 (agenzia umbria notizie)

Aeroporto dell’Umbria, traffico in forte crescita con un +23% nel primo trimestre. Ad aprile trend da record

(aun) – Perugia 11 apr. 025 – Si è chiusa con risultati più che positivi la stagione invernale all’Aeroporto Internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi”: nei primi tre mesi del 2025 sono stati registrati 70.786 passeggeri, con una crescita del +23% rispetto allo stesso periodo del 2024, anno che ha segnato il record storico annuale dello scalo.

La stagione “Summer 2025”, avviata lo scorso 30 marzo, è partita sotto i migliori auspici. Il network estivo prevede fino a 17 rotte e 114 voli settimanali, con incrementi di frequenze su numerosi collegamenti. Nei primi dieci giorni di aprile si sono già superati 19mila passeggeri, con load factor (percentuale di riempimento dei voli) in costante crescita. Le proiezioni per l’intero mese indicano oltre 60mila passeggeri, un dato che rappresenterebbe il nuovo record storico per il mese di aprile, con una crescita stimata attorno al 20% rispetto al 2024 (precedente record del mese).

Stefania Proietti, Presidente della Regione Umbria, ha commentato: “Sono numeri importanti e lusinghieri che testimoniano il trend in aumento dei passeggeri e fanno ben sperare per la stagione estiva. L’aeroporto internazionale San Francesco di Assisi si conferma uno scalo attrattivo e competitivo, la Regione Umbria continuerà a investire anche per i prossimi anni con l’impegno di incrementare i collegamenti e attirare nuove compagnie”.

Il network 2025 include 8 collegamenti nazionali e 9 internazionali, con alcune novità. Tra queste, il nuovo volo da/per Pantelleria operato da Hello Fly, che conferma anche la rotta su Lampedusa introdotta nella scorsa stagione. Aeroitalia ripropone inoltre i collegamenti per Olbia e Lamezia Terme, attivi dal 14 giugno con due frequenze settimanali (martedì e sabato).

Anche per l’estate 2025, Ryanair si conferma il principale vettore dello scalo, con 10 destinazioni servite e un potenziamento delle frequenze su numerose rotte. I voli da/per Londra Stansted diventano giornalieri; quelli da/per Catania passano a cinque frequenze settimanali; Cagliari e Palermo contano rispettivamente tre e fino a sette voli a settimana.

Attivi per l’intera stagione anche i collegamenti da/per Barcellona, Bruxelles, Bucarest, Cracovia e Malta, con frequenze comprese tra due e quattro voli settimanali a seconda della destinazione. La rotta da/per Brindisi sarà operativa dal 3 giugno, con due frequenze settimanali.

Tra gli altri collegamenti internazionali: British Airways conferma i voli da/per Londra Heathrow, operativi dal 3 maggio con fino a quattro frequenze settimanali; Transavia collegherà Rotterdam a partire dal 19 aprile con fino a tre voli settimanali; Wizz Air opera la rotta da/per Tirana con voli giornalieri.

