(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 AMBIENTE, FONTANA (M5S): MARE RISORSA PREZIOSA, SUBITO DECRETI ATTUATIVI LEGGE SALVAMARE

Roma, 11 apr. – “L’attuazione della Legge Salvamare, fortemente voluta dal M5S, è fondamentale per il settore mare e pesca e può contribuire concretamente al risanamento dell’ecosistema marino. A distanza di due anni dalla sua entrata in vigore, non si è ancora vista l’emanazione dei decreti attuativi necessari per avviare un processo virtuoso a difesa di mari, fiumi e laghi. Oggi è la giornata nazionale del mare. Invece di fare sempre e solo retorica all’evenienza, il governo dia un segnale concreto e emani subito i decreti attuativi che mancano. Quello marino è un patrimonio prezioso. Tuteliamolo”.

Lo scrive in una nota la deputata Ilaria Fontana, vicecapogruppo M5S alla Camera.

