0411 Be Stream Power

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

PROGETTO BE-STREAM POWER

PROGRAMMA INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITTIMO: IN PARTENZA IL PROGETTO BE STREAM POWER SUI SERVIZI PER L’IMPIEGO PER L’ECONOMIA DEL MARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO

La Spezia, 11 aprile 2025 – Il Comune della Spezia, protagonista del II avviso del Programma di Cooperazione Interreg Italia-Francia Marittimo 2021 – 2027 con numerosi progetti finanziati, in partnership con enti dello spazio di cooperazione dell’Alto Tirreno, si prepara ad avviare il progetto “Be-Stream Power – Servizi per l’impiego Transfrontalieri in Rete per l’Economia del Mare” che nei giorni scorsi ha visto la Giunta deliberare la Convenzione interpartenariale.

BE-STREAM POWER ha la finalità di migliorare l’efficacia e l’inclusività dei mercati del lavoro, mediante lo sviluppo di infrastrutture sociali e la promozione dell’economia sociale, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di sviluppare un’offerta transfrontaliera dei servizi per l’impiego e di promuovere il capitale umano per creare occupazione sostenibile e di qualità nell’economia del mare e nella nautica.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Partecipare attivamente al Programma Interreg Italia-Francia Marittimo e dare avvio a un progetto di grande valore come Be-Stream Power conferma il ruolo strategico che La Spezia sta assumendo nella promozione dell’economia del mare e nello sviluppo di politiche per il lavoro innovative e inclusive. In un momento storico complesso, in cui la transizione ecologica e digitale richiede competenze sempre più specializzate, è fondamentale rafforzare le reti tra territori e costruire strumenti capaci di rispondere alle esigenze delle imprese e delle persone. Grazie a questo progetto avremo l’opportunità di potenziare i servizi per l’impiego, rendendoli più accessibili e all’avanguardia, grazie anche all’uso delle nuove tecnologie”.

Il Progetto capitalizza e sviluppa strumenti, sinergie e pratiche di Med New Job (progetto buona pratica Interreg Marittimo e Interreg Euro Med 2014 -2020) per rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro nell’economia del mare e alle sfide poste dalla transizione ecologica, digitale e industriale. Il progetto analizzerà inoltre soluzioni per affrontare le crisi che interessano lo spazio transfrontaliero quali quelle energetica e logistica, legate ai conflitti internazionali in corso e i temi della parità di genere nel mercato del lavoro.

Capofilato dalla Provincia di Livorno, Be-Stream Power vedrà il Comune della Spezia, in collaborazione con ALFA Liguria, Agenzia Regionale per la Formazione e il Lavoro sviluppare la buona pratica rappresentata dalla Rete e dallo Sportello Infolavoro e potenziare i servizi e le attività all’utenza. In particolare è prevista:

la partecipazione ai tavoli dell’Osservatorio transfrontaliero e alla stesura di un Piano di azione congiunto transfrontaliero per i servizi all’impiego;

la realizzazione di un sistema permanente di rilevazione dei fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese della blue economy, attraverso analisi quantitative e qualitative;