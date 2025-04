COMUNICATO STAMPA – Rinnovo Cariche Sociali Sezione Industrie Chimico-Farmaceutiche Confindustria Brindisi

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 COMUNICATO STAMPA

L’8 aprile u.s. si è svolta l’Assemblea Generale della Sezione Industrie Chimico-

Farmaceutiche di Confindustria Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali per il

quadriennio 2025-2029.

Sono risultati eletti: Presidente, Dino Polverini (Versalis S.p.A.); Vice Presidente,

Marco Serafin (Chemgas S.r.l.); Consiglieri, Filippo Miglietta (Ipem S.r.l.) e

Francesca Colella (Euroapi S.r.l.); Consiglieri componenti aggiuntivi in Consiglio

Generale: Alessandro Fontanarosa (Jindal Films Europe Brindisi S.r.l.) e

Giuseppe Dell’Anna (Resin Piping S.r.l.); Delegato Piccola Industria, Angelo

Cozzi (Areta S.r.l.).

Il Presidente, Dino Polverini, nel ringraziare l’Assemblea per la fiducia

nuovamente accordata, ha confermato di voler proseguire il percorso già

intrapreso basato sul confronto continuo con le aziende associate sulle

principali tematiche del comparto. Il dialogo e l’ascolto del territorio saranno

strumenti di fondamentale importanza, che consentiranno di interpretare le

esigenze e i bisogni delle diverse realtà locali nella creazione di valore

condiviso.

Si ringrazia per l’attenzione.

Brindisi, 10 aprile 2025

IL DIRETTORE

Dott. Angelo Guarini

All. foto