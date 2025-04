(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Comunicato stampa

Incontro pubblico a Castiglione di Cervia: grande partecipazione per il Progetto di

Controllo di Vicinato

A Castiglione di Cervia il 9 aprile all’Oratorio di San Lorenzo si è svolto un incontro pubblico

dedicato al progetto di Controllo di Vicinato, che ha visto una straordinaria partecipazione da

parte dei residenti. La sala è stata gremita, tanto che molte persone non sono riuscite a

trovare posto, segno dell’interesse e della volontà della comunità di collaborare per una

maggiore sicurezza.

L’incontro è stato moderato dal Vicesindaco Giovanni Grandu, che ha aperto i lavori,

sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine.

Tra i relatori, il Vice Comandante della Polizia Locale di Cervia, Roberto Giunchi, ha illustrato

l’importanza di un’osservazione attenta del proprio quartiere.

Ha invitato i residenti a monitorare le proprietà dei vicini in loro assenza e a prestare

attenzione a comportamenti sospetti, come veicoli o persone che si muovono in modo

anomalo.

Queste segnalazioni possono rivelarsi fondamentali per garantire la sicurezza della

comunità.

Il Capitano Umberto Cerracchio, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cervia, e il

Maresciallo Maggiore Albano Tascini, Comandante della Stazione, hanno fornito un quadro

dettagliato delle modalità di truffa più comuni, offrendo esempi concreti e suggerimenti pratici

su come evitarle.

La loro presenza ha arricchito l’incontro, fornendo ai cittadini strumenti utili per proteggere se

stessi e le proprie famiglie.

È importante sottolineare che il progetto di Controllo di Vicinato non prevede la creazione di

ronde o interventi diretti, ma si basa su un approccio di segnalazione consapevole. I cittadini

sono incoraggiati a mantenere un dialogo costante con i coordinatori del progetto, i quali

avranno il compito di comunicare eventuali situazioni sospette alle Forze di Polizia e di

contattarle in caso di emergenze.

Questo incontro ha rappresentato un’importante opportunità per rafforzare il senso di

comunità e la collaborazione tra cittadini e istituzioni, con l’obiettivo di rendere Castiglione di

Cervia un luogo sempre più sicuro e accogliente.

Per ulteriori informazioni sul progetto di Controllo di Vicinato a Castiglione di Cervia e su

come partecipare, si invita la cittadinanza a contattare il Consiglio di zona di Castiglione di

Cervia, 10 aprile 2025

