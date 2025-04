(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 UE, SILVESTRI (M5S): INFORMATIVA A TAJANI SU PIANO EXPORT, SEMBRA SCRITTO DA MINISTRO USA

Nel piano per l’export italiano, al punto “Strategia con gli Stati Uniti” si recita: “Il surplus commerciale italiano con gli Stati Uniti vale 38,8 miliardi di euro. Occorre rafforzare ulteriormente i rapporti economici con Gli Stati Uniti anche in un’ottica di riequilibrio del surplus della bilancia commerciale. È possibile una strategia transattiva con accordi su gas e difesa anche sotto il profilo degli acquisti”. Io non ho capito se questo documento l’ha scritto il ministro degli Esteri Statunitense o Italiano. Non vedo nessun motivo per cui il ministro degli Esteri Italiano si debba preoccupare di riequilibrare la bilancia commerciale con gli Stati Uniti. Ma a voi vi pagano in dollari o in euro? Chi vi paga? I cittadini statunitensi o quelli italiani? Non si è mai vista una logica per cui bisogna pagare per vendere. E poi come pensate di abbattere i costi dell’energia delle nostre imprese se promettete agli Stati Uniti di comprare ancora più gas a cinque volte il prezzo antecedente. Chi ve le scrive queste strategie? Salvini e Paperino? Giovedì Meloni cosa andrà a dire a Trump? Che per farci abbassare i dazi compreremo più armi e gas? Il ministro venga subito a spiegare. Siete passati dal bacio in testa a Biden a quello sulle natiche di Trump”.

Così in Aula, Francesco Silvestri, deputato M5S.

