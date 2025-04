Energia, Consumatori Illuminati: tutti gli sportelli sono attivi

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 Sono pienamente operativi i 5 sportelli di Federconsumatori Sicilia che erogano i servizi del progetto Consumatori Illuminati, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 – Anno 2023 – Avviso N. 2/2023.

Gli sportelli fanno principalmente attività di sensibilizzazione sull’uso responsabile dell’energia elettrica e del gas e di informazione sulle differenze tra le offerte e le tariffe disponibili, offrono strumenti concreti per difendersi da pratiche scorrette, risparmiare denaro e risparmiare energia.

Il progetto è nazionale e in Sicilia si svolge in queste sedi:

Palermo – Via Ercole Bernabei, 22 – mercoledì e venerdì 10:00 – 12:00

San Cataldo (CL) – Corso Sicilia, 11 – martedì e giovedì 11:00-13:00

Enna (EN) – Via Giosuè Carducci, 16 – lunedì e mercoledì 10:00 – 12:00

Mascalucia (CT) – Via Roma, 98 – martedì e giovedì 16:30 – 18:30

Carini (PA) – Corso Umberto I, 1 – martedì e giovedì 17:00 – 19:00

Il complesso passaggio dal mercato tutelato dell’energia a quello libero, durato anni e non ancora del tutto concluso, dimostra che fare le giuste scelte non è facile, ma è molto importante sia per l’ambiente che per la vita dei consumatori.