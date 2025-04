(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 DAZI, M5S: GOVERNO DI SCHIZOFRENICI ALLO SBARAGLIO

Roma, 9 apr – “Meloni si è detta per giorni contraria ai controdazi europei invocando trattative con Trump. Il vicepremier Salvini non ha mai smesso di tuonare contro il bazooka della Von der Leyen, in linea con Orban. L’altro vicepremier Tajani ha insistentemente chiesto all’Ue di rimandare ogni decisione. Ma oggi, alla prova dei fatti, il governo italiano ha approvato a Bruxelles i controdazi al 25 percento sulle merci Usa. Un governo di schizofrenici allo sbaraglio che oggi dicono una cosa e domani fanno il contrario, sempre più isolati in un’Europa che giustamente non si fida perché non capisce se Meloni e compagnia giocano nella squadra europea o in quella di Trump”.

Lo dichiarano i capigruppo M5S delle Commissioni Politiche Ue di Senato e Camera, Pietro Lorefice e Filippo Scerra.

