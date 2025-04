(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 08 April 2025 Dazi, Martinangelo Agrocepi: Si a negoziati ma non sacrifichiamo qualità e

salubrità nostro agroalimentare

“I dazi imposti da Trump sono un peso ingiusto e gravoso per le nostre esportazioni.

Come °Agrocepi siamo favorevoli a un negoziato con gli Stati uniti che trovi un

punto di caduta accettabile per tutti, Del resto sembra evidente che i dazi non stiano

facendo bene neanche all’economia americana, anzi.” Così Corrado Martinangelo

Presidente di Agrocepi.

“All’Ue chiediamo tre cose: primo, negoziare senza escludere alcun mezzo di

pressione, dai contro dazi allo strumento anticoercizione; secondo di non mettere mai

sul tavolo delle trattative le regole che garantiscono qualità e salubrità ai prodotti

europei. Le cosiddette barriere fitosanitarie sono pensate per proteggere la salute dei

consumatori Ue, non sono dei dazi; terzo mettere in campo un piano straordinario per

l’agrifood che vada oltre la PAC e coinvolga tutta la filiera agroalimentare.”

“Al governo italiano chiediamo, oltre che di trattare insieme all’UE, invece di fare

ricorso a misure che possano alleviare l’impatto di questa insensata guerra

commerciale sulle nostre imprese, soprattutto con politiche fiscali: si potrebbe-

conclude Martinangelo – per esempio abbassare Ires per le aziende che fanno

export”.