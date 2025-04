(AGENPARL) - Roma, 7 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 07 April 2025 Metalmeccanici: Scotto (Pd), sconcertante silenzio del Governo

“E’ sconcertante che il Governo non muova un dito rispetto alla scelta del ritiro dal tavolo di Federmeccanica e di Assistal sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Fim Fiom e Uilm hanno dichiarato altre otto ore di sciopero generale, ma sembra che per i ministri Urso e Calderone la protesta dei metalmeccanici non conti nulla. A maggior ragione davanti al disastro dei dazi imposti da Trump occorre proteggere il potere d’acquisto dei lavoratori e favorire aumenti salariali. Noi siamo al loro fianco in questa battaglia per la dignità del lavoro”.

Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.

Roma, 7 aprile 2025

