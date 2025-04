AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 2 APRILE

(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2025

PRESIDENTE

📌 11 – Sala della Regina – Indirizzo di saluto alla cerimonia “In ricordo di San Giovanni Paolo II. A 20 anni dalla scomparsa”. Diretta webtv

📌 16 – Sala del Cavaliere – Incontro con il Presidente della Repubblica d’Estonia, Alar Karis

📌 19 Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura – Partecipazione al primo pellegrinaggio giubilare

AULA

📌9.30 e 16.15 Seguito discussione:

Mozione European media freedom act, con particolare riguardo alla governance della Rai

Mozioni maratone e partecipazione atleti stranieri

Pdl prevenzione e cura obesità

📌 15 Question time con i ministri Tajani, Foti e Valditara

COMMISSIONI

📌8.15_Federalismo fiscale_ Audizione rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate

📌8.15_Anagrafe tributaria_audizione del direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi

📌8.45_Esteri-Commercio internazionale_Audizione dell’Ambasciatore italiano presso gli Emirati Arabi Uniti

📌13_ Questioni regionali_audizione sui livelli essenziali delle prestazioni del professor Vincenzo Tondi della Mura, esperto

📌14_Degrado periferie_Audizione del Ministro Giuli

📌14_Affari costituzionali_Interrogazione sulle iniziative per il tempestivo e regolare svolgimento delle elezioni per la presidenza della provincia di Caserta

📌14_Agricoltura_ Audizione di Legacoop sull’allevamento delle ostriche

📌14.15_Campi Flegrei, Audizione del Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano

📌14.30_Politiche Ue_Audizioni su Accordo di associazione Ue-San Marino

📌14.30_Infanzia_Votazioni sul documento conclusivo indagine conoscitiva sui disturbi dell’alimentazione

📌15.30_Esteri-Diritti umani_Audizione su situazione in Tunisia e Libia

📌19_Covid_Audizione di Giuseppe Ruocco, già segretario generale del Ministero della Salute

📌20.15_Vigilanza Rai_Parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai

EVENTI

📌 12 Sala della Lupa – Presentazione del libro “Quel che so di loro. Trent’anni di un radicale in Forza Italia” di Elio Vito. Diretta webtv

📌 15 Sala del Cenacolo – Inaugurazione mostra “Myanmar. Il Paese dal sorriso spezzato. Partecipa il questore Paolo Trancassini. Diretta webtv

📌 15.30. Refettorio – La nuova pagina di una grande storia. Due quotidiani, l’anima di un territorio

CONFERENZE STAMPA

📌 10.00 Canapa industriale. Matteo Mauri

📌11.30 Presentazione del libro: “Ritrovare l’umano”. Giorgia Latini

📌13.00 Presentazione della ricerca commissionata da Patronato Acli e Patronato Acli Bologna all’università di Camerino. Toni Ricciardi

📌14.30 Presentazione libro “Il ciuffo di Trump. Morte e rinascita dell’incubo delle élite”. Francesco Filini

📌16 Arte e medicina. Andrea Di Giuseppe