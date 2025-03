(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 GUBITOSA (M5S): “CALENDA IRRILEVANTE, CON CONTE BOOM IMPRESE E PNRR”

Roma, 29 mar. – “Le dichiarazioni di Carlo Calenda sono gravi e inquietanti, ma fortunatamente provengono da un soggetto politico irrilevante. Sono felice di sentire che diversi esponenti del Pd hanno già condannato le sue parole e hanno espresso una netta condanna. In questo consesso, potrei prendere facili applausi ricordando gli evidenti disastri del governo, che i salari sono gli stessi dagli anni ’80 e perdono potere d’acquisto, che ci troviamo da 24 mesi consecutivi davanti a un calo della produzione industriale. Preferisco, invece, parlare della costruzione di un’alternativa seria a questa destra. Credo che il Pd non debba avere paura di rivendicare le misure varate dai governi Conte. Ora che il Paese sta affrontando la sciagura del governo Meloni e che i nodi stanno venendo al pettine, non mi capita quasi mai di sentire esponenti dem rivendicare tutto ciò che di buono hanno realizzato i governi Conte”. Lo dichiara Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, intervenuto a Napoli in occasione del convegno ‘Mezzogiorno ed Europa’, organizzato dal gruppo Socialisti e Democratici del Parlamento europeo.

“Quando viene detto che quegli esecutivi hanno sballato i conti – prosegue Gubitosa –, va ricordato che con Conte il Paese è cresciuto e che il debito pubblico è sceso, il contrario di quanto succede oggi. Quando il governo straparla di tessuto industriale – e lo dico anche al Presidente di Confindustria Campania che vedo di fronte a me – va rammentato che con i governi Conte il settore ha vissuto un boom, mentre ora è in picchiata da due anni consecutivi. Quando Meloni si riempie la bocca con il PNRR, va tenuto a mente che mentre tutti invocavano il Mes – compresi diversi esponenti dell’attuale opposizione – Conte ha lavorato per portare in Italia 209 miliardi e che oggi il Paese cresce solo grazie a quelle risorse. Man mano che i disastri di Meloni saranno sempre più evidenti e che di conseguenza saranno sempre più lampanti i meriti dei governi Conte, il Pd non deve avere paura di rivendicare quei risultati” conclude Gubitosa.

