COLDIRETTI PROTAGONISTA DELLA RIETI INTERNATIONAL WEEK CON UN CONNUBIO TRA LE ECCELLENZE ENOGATRONOMICHE LOCALI E DEL GIAPPONE

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 COLDIRETTI PROTAGONISTA DELLA RIETI INTERNATIONAL WEEK CON UN CONNUBIO TRA LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE LOCALI E DEL GIAPPONE

Le eccellenze enogastronomiche del territorio offerte da Coldiretti Rieti e preparate dagli studenti dell’Istituto alberghiero IPSSEOA Costaggini, sono state protagoniste insieme alla cerimonia del Sake con l’ambasciatore del Giappone in Italia, Suzuki Satoshi. Una serata che ha rafforzato la storica amicizia tra Ito e la citta reatina, nell’ambito del Rieti International Week Rieti a cui ha partecipato anche la delegazione della città di Nordhorn con il Sindaco Thomas Berling e la delegazione della città di Laguna con l’Assessore Barbara Andreadis.

Un gemellaggio che ha vissuto un momento di grande attenzione e valorizzazione delle tradizioni locali e di quelle giapponesi con una tappa del Sake Caravan, con un importante contributo della Fondazione Varrone che ha ospitato l’evento nelle sale di Palazzo Potenziani Fabri.

Tra i prodotti offerti da Coldiretti Rieti e utilizzati per le degustazioni dei piatti tipici locali, le eccellenze enogastronomiche locali e quelle provenienti da tutto il Lazio, i nostri salumi, formaggi, la carne, le mozzarelle e la birra artigianale.

“Un momento importante per la nostra città – spiega il presidente di Coldiretti Rieti, Claudio Lorenzini – che ci ha permesso di esaltare e promuovere le eccellenze enogastronomiche legate alla nostra tradizione. Ringraziamo il Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali con la sua presidente Elisabetta Occhiodoro e il sindaco del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi, per averci coinvolto in questo straordinario evento”.

Uno scambio culturale che passa anche attraverso la conoscenza delle eccellenze del territorio e la storia legata a questi prodotti, tramandata di generazione in generazione dalle aziende agricole che sono i custodi delle nostre tradizioni.

“Siamo onorati di aver partecipato ad un momento così solenne per la nostra città – spiega il direttore provinciale e regionale di Coldiretti, Carlo Picchi – di cui ci sentiamo parte integrante. La cerimonia del Sake è un evento che viene riservato a città come Roma e Venezia e per noi è stato motivo di orgoglio viverlo e contribuire con le nostre eccellenze locali. E’ stato un modo per far conoscere e valorizzare il nostro Made in Italy attraverso un connubio che lega storia, tradizione e gastronomia”.