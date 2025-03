Sermoneta, domani Giornata di pulizia ambientale con Plastic Free in via Romana Vecchia

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 *Sermoneta, Giornata di pulizia ambientale con Plastic Free in via Romana

Vecchia*

Ricominciano anche in questo 2025 le giornate di pulizia ambientale a

Sermoneta. Dopo aver ricevuto l’ambito riconoscimento di “Comune

PlasticFree 2025”, l’amministrazione comunale, con il consigliere delegato

all’ambiente, Vittorio Pacini, riprende la collaborazione con

l’associazione Plastic Free. Domani, 29 marzo dalle ore 9.30 i volontari si

ritroveranno in via Romana Vecchia presso il parcheggio del ristorante La

Sorgente per rimuovere dalle banchine stradali i rifiuti lungo tutta la

strada provinciale.

Plastic Free fornirà gratuitamente guanti da giardinaggio, pinze

telescopiche e le magliette ufficiali dell’associazione, ma è sempre bene

venire preparati con il proprio equipaggiamento.

“Sarà un evento per tutta la famiglia – spiega il consigliere delegato

all’ambiente Vittorio Pacini – La partecipazione a questa giornata non è

solo un gesto simbolico, ma un impegno concreto per la salvaguardia del

nostro ambiente, un’occasione per promuovere comportamenti più sostenibili

e per sensibilizzare le nuove generazioni sul rispetto dell’ambiente”.