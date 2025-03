(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 RAI, M5S: LEGA MOLLA FI, ORA NOME LONTANO DA PARTITI E STOP STALLO VIGILANZA

Roma, 28 mar. – “Il leghista Stefano Candiani ha avuto un raro momento di onestà intellettuale e nel suo colloquio con il Foglio ha detto apertamente ciò che il Movimento 5 Stelle sostiene da sempre: la Commissione di Vigilanza, organo di garanzia democratica, è ostaggio di Maurizio Gasparri e di Forza Italia, che si sono incaponiti su un’unica candidata, bloccando tutto. Uno stallo che sta spaccando persino la stessa maggioranza, che spesso lo ammette anche in privato. Candiani ha riconosciuto che questa situazione non può andare avanti e che non ha senso sacrificare il funzionamento della Vigilanza per una questione di partito. Se persino dalla maggioranza iniziano a dirlo pubblicamente, è evidente che la loro posizione non regge più. A questo punto la soluzione è chiara: smettere di piegare un organo di garanzia a logiche di spartizione e scegliere finalmente una figura che non sia espressione diretta di un partito. È quello che il Movimento 5 Stelle ha sempre chiesto. Basta con lo stallo, il Paese ha bisogno di istituzioni che funzionino, non di giochi di potere. Anche Gasparri dovrà farsene una ragione”.

Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.

