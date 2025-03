Oggi a Monza il passaggio di consegne tra Monza e Bassano Del Grappa (Vicenza) per la quarta edizione del CONCERTOZZO di ELIO E LE STORIE TESE

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

Il 4 e 5 luglio a Bassano Del Grappa (Vicenza)

la quarta edizione della Woodstock dell’inclusione!

L’evento annuale di ELIO E LE STORIE TESE

ideato con il TRIO MEDUSA

che unisce musica e impegno sociale

4 LUGLIO – dalle 18.00 Talk ed eventi

in piazza della Libertà con Associazioni ed esperti

5 LUGLIO – IL CONCERTOZZO

con il concerto di ELIO E LE STORIE TESE

al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa

Special guest: Trio Medusa, Ruggero dei Timidi

Dalle 16.00 il Concertozzino.

Prevendite aperte!

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni (a Bergamo, Carpi e Monza), torna il 4 e 5 luglio IL CONCERTOZZO, l’evento annuale di ELIO E LE STORIE TESE che unisce musica, inclusione e solidarietà, in programma per la prima volta a Bassano del Grappa (Vicenza) nell’ambito di Bassano Music Park.

Il Concertozzo, ideato con il TRIO MEDUSA, è un appuntamento unico nel panorama italiano e internazionale: per la prima volta al mondo, infatti, la somministrazione di cibo e bevande durante gli spettacoli è interamente affidata a ragazzi autistici che, attraverso tutte le Associazioni che partecipano ogni anno all’evento, dimostrano concretamente il significato della parola “inclusione”.

Il 4 luglio la città di Bassano del Grappa ospiterà i talk e gli stand informativi delle Associazioni che si occupano di autismo, e di altre disabilità, come PizzAut da Monza, GelAut, Rurabilandia dall’Abruzzo, Luna Blu dalla Liguria, SbrisolAut da Mantova, Fondazione Rizzoli da Bologna con il Progetto Fondo Do.P.O, Engim Veneto con il Sanga Bar.

Il 5 luglio al Parco Ragazzi del ’99, nell’ambito del Bassano Music Park si terrà il live di ELIO E LE STORIE TESE con special guest il TRIO MEDUSA e RUGGERO DEI TIMIDI.

La serata sarà preceduta come ogni anno dal Concertozzino (dalle ore 16.00) con le migliori band emergenti selezionate da Elio e le Storie Tese. Tornano sul palco anche quest’anno la band rock al femminile Viadellironia, gli eredi illegittimi di Elio e le Storie Tese The Pax Side of the Moon, il cantautore e polistrumentista Elton Novara e il cantautore inventore del creepy rock Pepp1. A loro, si aggiungono Francamente, che porta sul palco il progetto tra cantautorato ed elettronica, Planet Butter, con la loro musica strumentale che dà vita paesaggi sonori da film e Vanarin che creano atmosfere psych-pop uniche e ispirate.

Sono disponibili le prevendite:

Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/elio-storie-tese/

Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/concertozzo/260798

Dice: https://link.dice.fm/s9ae2dc03608

PizzAut, la pizzeria gestita da persone autistiche fondata da Nico Acampora, anche quest’anno capitanerà l’area food. Il Concertozzo è il primo evento musicale al mondo ad avvalersi di questa formula innovativa che coniuga divertimento e consapevolezza sociale, creando uno spazio di condivisione e integrazione.

PizzAut ha lanciato nel luglio scorso il progetto PizzAutobus, ovvero la creazione di una flotta di più di 100 Food Truck targati PizzAut che entro pochi anni gireranno per tutte le province italiane e moltiplicheranno le occasioni di inclusione e soprattutto di lavoro per le persone autistiche. Ogni truck infatti può impiegare regolarmente 4 o 5 persone.

Il piano d’impresa del progetto PizzAutoBus è stato curato e donato da PwC Italia con il supporto di un team di professionisti di PwC Strategy&. Il piano d’impresa prevede la creazione di 5 posti di lavoro per persone autistiche per ciascun Food Truck, con una progettualità che consentirà di assumere 120 ragazze e ragazzi autistici e far viaggiare 30 Food Truck entro il 2028 e raggiungere 500 assunzioni e più di 100 PizzAutobus su tutto il territorio italiano entro il 2034. Per facilitare il lavoro dei ragazzi di PizzAut, PwC Italia ha inoltre sviluppato una piattaforma digitale autism-friendly per la gestione degli acquisti e l’operatività quotidiana.

Paolo Pilotto, Sindaco di Monza, con Egidio Riva, Assessore al Welfare e Salute «L’anima di un territorio si riconosce nelle tante realtà che ne esprimono la cultura, l’ambiente, la socialità, l’inclusione. L’esperienza che abbiamo costruito insieme a MonzAUT ha portato bellezza, entusiasmo e relazioni nuove nel cuore della città e in piazza, contribuendo ad accrescere consapevolezza e condivisione sul tema dell’autismo. In quella occasione tanti giovani, insieme alle loro famiglie, sono stati riconosciuti come parte attiva e integrante della comunità e della sua rete lavorativa. Con queste immagini ancora vive nella memoria passiamo il testimone alla città di Bassano del Grappa: Buona Fortuna Concertozzo!».