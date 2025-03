(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

VEICOLI ABBANDONATI, IARIA (M5S): BENE NUOVE NORME, MA GOVERNO GARANTISCA RISORSE A ENTI PUBBLICI

Roma, 27 mar. – “Le recenti modifiche legislative in discussione alla Camera introducono importanti novità per la gestione dei veicoli fuori uso, consentendo la cancellazione dal PRA anche in presenza di fermo amministrativo, previa attestazione di inutilizzabilità da parte degli enti competenti. La procedura è stata semplificata e resa più efficace, e le sanzioni sono state inasprite per scoraggiare la cattiva gestione dei mezzi abbandonati. Si tratta di un intervento necessario, che risponde a esigenze ambientali e di decoro urbano. Tuttavia, senza un impegno concreto da parte del Governo a supportare economicamente gli enti pubblici, il rischio è che l’onere delle rottamazioni ricada interamente su comuni, province e città metropolitane, già in forte sofferenza finanziaria. Serve un piano nazionale che preveda risorse dedicate per l’attuazione delle nuove procedure, altrimenti anche le norme più giuste rischiano di restare inapplicate. La sostenibilità delle nuove misure passa prima di tutto dalla capacità dello Stato di accompagnare gli enti locali con strumenti adeguati”. Così in una nota il capogruppo M5s in comm. Trasporti alla Camera Antonino Iaria.

