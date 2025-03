(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 NOTA STAMPA

Un fine settimana di cultura, sport e solidarietà a Castiglione della Pescaia.

Venerdì 28 marzo, alle 17:00, presso la Sala Consiliare di Castiglione della Pescaia, Fulvia Perillo presenta il suo nuovo libro “Altre mitiche creature”, dialogando con la professoressa Michela Vannucci. Un’opera che racconta la straordinaria complessità della natura femminile, intrecciando mito e contemporaneità. Storie di emancipazione, ribellione e scoperta di sé, che invitano a riflettere su un interrogativo profondo: cos’è davvero la normalità? L’incontro è organizzato dall’Associazione di Volontariato “IL MOSAICO” Castiglione della Pescaia.

Domenica 30 marzo, alle 10:00 parte la Camminata a S.Guglielmo di Insieme in Rosa . Una passeggiata nella natura, tra storia e leggenda, con la guida escursionistica Rosita di Marte, l’archeologa Irene Corti e l’architetto Barbara Fiorini che durante il percorso racconteranno curiosità legate al territorio. Il ricavato di questo evento contribuirà all’acquisto di un nuovo ecografo di ultima generazione per il reparto di Mammografia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Domenica mattina, a partire dalle 10:00, il fiume Bruna sarà palcoscenico di un’emozionante giornata di sport con la Gara Interregionale di Fondo nella specialità Gozzo Nazionale riservata alle categorie Junior, Senior e Master maschili e femminili. Sarà una competizione avvincente, Castiglione della Pescaia partecipa con sette equipaggi in gara, in rappresentanza dell’ASD Palio Marinaro.