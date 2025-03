Ultimo giorno di apertura per il corner informativo Slow Games contro il gioco d’azzardo

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 Domani, venerdì 28 marzo, ultimo giorno di iniziativa

Grande partecipazione al corner informativo contro il

gioco d’azzardo allestito nel Salone Anagrafe del

Comune

Livorno, 27 marzo 2025 – Si conclude domani, venerdì 28 marzo,

l’iniziativa “Slow Life Slow Games”, il progetto dedicato alla prevenzione

della patologia da gioco d’azzardo inaugurato martedì scorso presso il

Salone Anagrafe del Comune di Livorno e che ha fatto registrare una

notevole partecipazione da parte della cittadinanza. Il corner

informativo, con una vera e propria slot machine gratuita che anziché

gettoni fornisce “risposte” contro l’azzardopatia, sarà aperto dalle ore 9

alle ore 13.

Il progetto, che si propone di promuovere un sano approccio al gioco

basato sulla passione e sul divertimento consapevole, è stato sviluppato

dall’Azienda sanitaria Toscana Nord-ovest in collaborazione con

Lucca Crea (società che organizza anche Lucca Comics & Games),

grazie a un finanziamento che la Regione Toscana ha ricevuto dal

Ministero della Sanità.

“Il corner informativo – spiegano i responsabili di Lucca Crea – ha

rappresentato un importante momento di sensibilizzazione e confronto

con i cittadini, offrendo materiali divulgativi, consulenze gratuite e

occasioni di dialogo su un tema delicato e sempre più attuale.

L’iniziativa ha riscontrato un’ottima accoglienza da parte del pubblico e

delle istituzioni, confermando l’importanza di portare la prevenzione

direttamente nei luoghi della quotidianità. Il progetto Slow Life Slow

Games nasce con l’obiettivo di contrastare il gioco d’azzardo patologico,

promuovendo uno stile di vita consapevole, relazioni autentiche e un

uso sano del tempo libero. L’approccio è basato sull’informazione,

l’ascolto e il coinvolgimento attivo della comunità. Visto il successo

dell’iniziativa, si auspica che l’esperienza possa essere replicata anche in

altri spazi pubblici della città, proseguendo così il percorso di

sensibilizzazione e prevenzione sul territorio”.

“Ci siamo resi disponibili a ospitare questo progetto – dichiara

l’assessore al sociale Andrea Raspanti – mettendo a disposizione lo

spazio più frequentato del Palazzo municipale, quello dei servizi

anagrafici. I dati sul gioco d’azzardo sono impressionanti, qualcuno

potrebbe pensare che si tratti di una fonte di arricchimento per lo Stato,

in realtà si tratta di un impoverimento per tutta la società. Quello che il

gioco d’azzardo frutta allo Stato non ripaga i costi del danno economico

per le famiglie e dell’impatto che quest’ultimo ha sulla rete dei servizi.

Da un problema, infatti, ne nascono sempre altri e i tentativi di venirne

fuori producono situazioni di indebitamento e altre dipendenze”.

“L’adesione dell’Amministrazione comunale – dichiara la dottoressa

Cinzia Porrà, direttrice della Zona distretto Livornese – è un gesto

importante e non scontato, segno di una collaborazione attiva tra

Comune e Azienda USL Toscana nord ovest improntata sul benessere

dei cittadini”.