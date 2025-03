(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 PNRR, PIRRO (M5S): FALLIMENTO GOVERNO NEI FATTI, MELONI RIFERISCA IN PARLAMENTO

ROMA, 27 MARZO 2025 – “La relazione della Ragioneria generale dello Stato sullo stato di attuazione del Pnrr, di cui Repubblica ha reso noti i contenuti, è l’ennesima prova dell’inettitudine di questo Governo. Non solo ci sono 19 misure a forte rischio, comprese quelle contro il pericolo idrogeologico e per aumentare i posti negli asili nido, ma le risorse fin qui spese sono di poco superiori alla metà di quelle finora incassate. Insomma: un fallimento che rischia di costare carissimo all’Italia e di vanificare il duro lavoro svolto nel 2020 dal M5S e dal presidente Conte, che portò a casa i 209 miliardi. È evidente che Meloni, Foti e Giorgetti non possono più nascondersi dietro dichiarazioni di facciata o polemiche create ad arte per sviare l’attenzione dei cittadini. Il ministro dell’Economia intende chiedere una proroga della scadenza del Piano al 2027? È bene che la premier venga subito in Parlamento a riferire”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Bilancio al Senato Elisa Pirro.

